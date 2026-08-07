El tiempo hoy, sábado 8 de agosto: calor intenso y tormentas aisladas

Chubascos y tormentas que se prevén fuertes, incluso con probabilidad de ser localmente muy fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta Norte. Temperaturas significativamente altas en amplias zonas de las mitades sur y este peninsulares así como en Canarias y Baleares. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias.

Se prevé una tendencia a la inestabilización en la Península, no obstante a primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, quedando únicamente el extremo noroeste, Alborán y bajo Ebro con cielos nubosos o cubiertos y con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia. A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste. Se prevén fuertes, incluso con probabilidad de ser localmente muy fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta Norte. Tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en los archipiélagos.

Bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico, con posibles brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y litoral gallego. Calima ligera en Canarias y oeste peninsular.

Temperaturas máximas en ascenso en litorales mediterráneos y área cantábrica, pocos cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares, Canarias y localmente en la meseta Norte, llegando incluso a los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en Huelva, Extremadura, Cantábrico oriental y alto-medio Ebro y aledaños, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular así como en las islas, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo, Guadalquivir y de Canarias.

Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con levante moderado en el Estrecho y viento moderado del sur en litorales de Galicia. Viento flojo en general en el resto arreciando por la tarde. Predominarán las componentes oeste y sur salvo en Baleares, este y nordeste peninsular donde lo harán las componentes sur y este.

Avisos En Cantabria, Castilla y León, Cataluña Navarra y País Vasco habrá avisos naranja por altas temperaturas, lluvias y tormentas, mientras que en Andalucía el aviso naranja será por altas temperaturas. Gran parte de la Península se encontrará con avisos amarillos por altas temperaturas destacando Baleares, Extremadura, Madrid y Murcia y otras comunidades donde se unirás las altas temperaturas a episodios de lluvias y tormentas que se desarrollarán en Aragón, Castilla La Mancha y Comunitat Valenciana. ““