El Gobierno se mantiene en celebrar el Mundial con Portugal y Marruecos y en lograr que "sea un éxito"

El ministro para la Transición Digital y de Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el Gobierno se mantiene en la organización y la celebración del próximo Mundial de fútbol de 2030 Junto a Marruecos y Portugal y en que "sea un éxito", que es "lo más importante".

No ha ido más allá Óscar López preguntado este viernes por la petición expresa de algunos partidos, como Sumar y Vox, de que se expulse a Marruecos de la organización tras la crisis en Ceuta y la entrada de golpe de al menos 72.000 personas a la ciudad autónoma. Ambos partidos han llevado sendas iniciativas al Congreso exigiendo al Gobierno que dé el paso de reclamar a la FIFA que aparte a Marruecos.

El PP, por su parte, ha exigido este viernes que el Gobierno asegure la celebración de la final en España o que se salga de la organización del Mundial y ha enviado una carta a la ministra de Deportes, Milagros Tolón, para pedirle explicaciones. La FIFA desmiente que Gianni Infantino haya ofrecido la final a Marruecos, como ha publicado The Times, y el Bernabéu es favorito para acoger el partido según adelanta RNE.

"Una final cuyo mundial no se juega en España no debería ser organizado por España. Exigimos al gobierno que la final del mundial se juegue en nuestro país. Porque somos campeones del mundo, porque lideramos la organización desde el principio y porque nos lo hemos ganado", ha defendido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

El ministro Óscar López no ha respondido a estas reivindicaciones y se ha limitado a recordar que España presentó la candidatura junto a Portugal y Marruecos y que fue la propuesta vencedora, la elegida por la FIFA. "Ahora mismo, el Gobierno trabaja para que ese mundial sea un éxito y es lo más importante", ha respondido preguntado al respecto.