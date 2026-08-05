Euskadi exige al Gobierno que agote otras vías antes de un reparto de menores y Junts, que Cataluña quede fuera

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), ha advertido al Gobierno de que debe agotar la vía del regreso junto a sus familias de los menores llegados a Ceuta antes de plantear su reparto a otras comunidades autónomas. "La primera obligación del Estado no es repartir menores, es ejercer las responsabilidades que le corresponden y agotar las vías para que vuelvan con sus familias", ha dicho.

El posible traslado a otras autonomías de estos menores está generado reacciones entre los socios del Gobierno. La consejera vasca ha insistido en la obligación del Gobierno de agotar la vía del retorno con las familias y le ha advertido de que no tome decisiones "unilaterales". "Cualquier derivación debe acordarse con el Gobierno vasco y las diputaciones forales, que son las que asumen la tutela, con expedientes completos, con financiación suficiente y todas las garantías jurídicas, legales y asistenciales", ha reiterado.

Melgosa ha aclarado que no rechaza la acogida de menores en Euskadi, pero que su comunidad tiene sus sistema de acogida sobrepasado. Quien sí lo ha afirmado es Junts, que ha comprometido sus siete votos en el Congreso contra la llegada a Cataluña de estos chicos y chicas. "No se puede tensionar más a Cataluña", ha afirmado su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Ha dejado claro que mantendrán su veto al acogimiento mientras no se traspasen a la Generalitat las competencias en inmigración.

"Cataluña no debe cubrir la negligencia de España, que regulariza unilateralmente a miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades autónomas, que no acogen y que tienen centros de acogida vacíos", ha censurado.

También ha sido preguntado sobre este asunto ERC. Su presidente, Oriol Junqueras, ha dicho en Catalunya Ràdio que Cataluña "ha hecho muchos esfuerzos, seguramente tendrá que continuar haciéndolos"- Pero ha exigido al Gobierno que asuma sus responsabilidades porque no lo está haciendo, y estas acaban "repercutiendo en la sociedad y, la sociedad hace muchas cosas y muchos esfuerzos, y nuestro país, en particular, Cataluña hace muchos esfuerzos en muchos ámbitos".