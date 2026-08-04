Los incendios se intensifican en EE.UU. y Oregón rompe su récord de área quemada con 809.000 hectáreas
- Este estado al noroeste del país ha contabilizado más de 1.300 incendios en lo que va de año
- También preocupa el estado de Washington, donde han sido evacuadas más de 65.000 personas
Los fuegos que afectan el noroeste de Estados Unidos se han intensificado este lunes, dejando un récord en el estado de Oregón (noroeste del país), que ha registrado la peor temporada de incendios forestales de su historia, con cerca de 809.000 hectáreas quemadas en su territorio.
El Departamento Forestal de Oregón ha anunciado este lunes que se superó el récord de terreno quemado establecido en 2024 con alrededor de 769.000 hectáreas quemadas. Oregón ha contabilizado más de 1.300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada de incendios, y este lunes es el estado con más fuegos activos en el país con 20.
Oregón ha enfrentado condiciones de incendio extremadamente peligrosas, puesto que este fin de semana se han registrado ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con altas temperaturas y una baja humedad que avivaron la actividad de las llamas
Al menos tres nuevos incendios se declararon durante el fin de semana, lo que provocó órdenes de evacuación en partes del sur y centro de Oregón. Más de 20 viviendas han quedado destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.
Preocupación en el estado de Washington
A pesar del récord, los ojos del país están puestos en el estado de Washington, justo al norte de Oregón, el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han obligado a la evacuación de más de 65.000 personas, en tanto que 700 viviendas han resultado arrasadas en la ciudad de Spokane, la segunda más grande del estado.
Los incendios en Washington obligaron al gobernador, el demócrata Bob Ferguson, a declarar el estado de emergencia el pasado sábado. Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres incendios de gran tamaño, todos ellos fuera de control.
El estado de Washington celebra sus elecciones primarias este martes, por lo que las autoridades electorales enfrentan otro reto para facilitar la participación a las personas evacuadas.
Esta grave situación, que también se extiende más al sur hasta California, llega solo dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a su vecino del norte, Canadá, con un aumento de aranceles a consecuencia del humo que llega a EE.UU. procedente de los incendios de allí, y que cubrió el cielo de Nueva York tres días antes de la final del Mundial de fútbol que terminó ganando España.