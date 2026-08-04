Los incendios se intensifican en EE.UU. y Oregón rompe su récord de área quemada con 809.000 hectáreas

Los fuegos que afectan el noroeste de Estados Unidos se han intensificado este lunes, dejando un récord en el estado de Oregón (noroeste del país), que ha registrado la peor temporada de incendios forestales de su historia, con cerca de 809.000 hectáreas quemadas en su territorio.

El Departamento Forestal de Oregón ha anunciado este lunes que se superó el récord de terreno quemado establecido en 2024 con alrededor de 769.000 hectáreas quemadas. Oregón ha contabilizado más de 1.300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada de incendios, y este lunes es el estado con más fuegos activos en el país con 20.

Imagen del incendio de Bench arde sobre el embalse de Pelton en el condado de Jefferson, Oregón AP Photo / Noah Berger

Oregón ha enfrentado condiciones de incendio extremadamente peligrosas, puesto que este fin de semana se han registrado ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con altas temperaturas y una baja humedad que avivaron la actividad de las llamas

Al menos tres nuevos incendios se declararon durante el fin de semana, lo que provocó órdenes de evacuación en partes del sur y centro de Oregón. Más de 20 viviendas han quedado destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.