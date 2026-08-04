Fallece un bebé de 20 meses por un golpe de calor en Fuerteventura tras quedar en el interior de un vehículo

La madrugada del pasado domingo se confirmó el fallecimiento de un bebé de 20 meses a causa de un golpe de calor. El trágico suceso se inició el sábado en la isla de Fuerteventura, donde el pequeño fue localizado en el interior de un coche. Tras ser atendido inicialmente en el Hospital General de Fuerteventura, la extrema gravedad de su estado obligó a movilizar un helicóptero medicalizado para trasladarlo de urgencia hasta Gran Canaria.

A pesar de que el menor llegó con vida al complejo hospitalario de la capital grancanaria, los facultativos no pudieron hacer nada por salvarlo y falleció finalmente debido a la afectación por las altas temperaturas, según informa Nayra Aguado desde el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en el Canal 24 horas de RTVE.