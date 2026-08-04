Fallece un bebé de 20 meses por un golpe de calor en Fuerteventura tras quedar en el interior de un vehículo
- El menor fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria
- La Policía Nacional ha remitido el informe pericial al juzgado para que se encargue de dirimir responsabilidades
La madrugada del pasado domingo se confirmó el fallecimiento de un bebé de 20 meses a causa de un golpe de calor. El trágico suceso se inició el sábado en la isla de Fuerteventura, donde el pequeño fue localizado en el interior de un coche. Tras ser atendido inicialmente en el Hospital General de Fuerteventura, la extrema gravedad de su estado obligó a movilizar un helicóptero medicalizado para trasladarlo de urgencia hasta Gran Canaria.
A pesar de que el menor llegó con vida al complejo hospitalario de la capital grancanaria, los facultativos no pudieron hacer nada por salvarlo y falleció finalmente debido a la afectación por las altas temperaturas, según informa Nayra Aguado desde el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en el Canal 24 horas de RTVE.
Investigación judicial y alerta por calor
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la policía científica ya ha concluido el informe pericial sobre lo ocurrido, trasladando las diligencias al juzgado competente. Según recogen las agencias de noticias, medios locales apuntan a que el bebé pudo haberse quedado en el vehículo debido a un despiste de su progenitor.
Este fallecimiento representa la primera muerte directa por golpe de calor registrada este año en Canarias, sumándose a otros 12 casos donde las temperaturas extremas actuaron como factor agravante. El archipiélago atraviesa un episodio de calor intenso con termómetros que han superado los 40 grados en diversos puntos.
Actualmente, las islas mantienen avisos de distintos niveles: alerta roja en las cumbres y vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria, aviso naranja en la mitad sur de dicha isla y el oeste de La Palma, y aviso amarillo en el resto del archipiélago, incluida Fuerteventura. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener la prudencia, hidratarse constantemente y evitar la exposición solar o el ejercicio físico en las horas centrales del día.