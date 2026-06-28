Prisión provisional para los padres de un bebé de tres meses muerto por presuntos malos tratos en Sabadell

Los padres del bebé de tres meses que murió la madrugada del pasado viernes en Sabadell (Barcelona) han ingresado en prisión provisional por su presunta relación con las lesiones del infante.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado de la muerte del bebé en el hospital Parc Taulí de Sabadell "por presunto maltrato" y de que se ha detenido a los padres "por la posible vinculación con los hechos", sobre los que hay una investigación en curso.

El bebé ingresó en el hospital el pasado día 24 de junio, a donde fue trasladado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tras ser reanimado en el domicilio familiar. Finalmente falleció el pasado viernes en el centro hospitalario.

Una vez completado el reconocimiento médico del bebé, los responsables del hospital Parc Taulí de Sabadell activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat.

Tras la detención de los padres el viernes, han pasado este domingo a disposición judicial. La magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sabadell ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los progenitores por maltrato habitual con resultado de muerte, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los padres, según el TSJC, solo han contestado a algunas preguntas de sus abogados durante la comparecencia.