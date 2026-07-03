Muere una mujer en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por un golpe de calor

Una mujer ha muerto en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor por un golpe de calor, según ha informado este viernes la Consejería andaluza de Sanidad, que ha detallado que es la segunda persona fallecida en esta comunidad desde el inicio de la temporada de altas temperaturas.

Se trata de una mujer de 71 años que ha muerto al exponerse a altas temperaturas en el interior de su vivienda. El caso presentaba antecedentes personales que se consideran factores de especial riesgo, contemplados en el 'Protocolo andaluz de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud 2026', ha explicado la Junta en un comunicado.

Desde el inicio de la temporada, según los últimos datos disponibles, se han registrado 800 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 564 se atendieron en atención primaria y 236 en atención hospitalaria. Se han contabilizado ocho casos de golpes de calor en esta comunidad que requirieron ingreso hospitalario, cuatro aún permanecen ingresados y dos han fallecido.

Para reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, como la que se ha declarado en Andalucía desde este viernes hasta el próximo martes, día 7, con especial atención a los colectivos más vulnerables, la Junta mantiene activo el referido protocolo hasta el 30 de septiembre.

La población diana son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de 4 años y los lactantes; y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

También se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 2 y las 7 de la tarde.