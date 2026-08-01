Los grandes incendios de Zamora y Castellón evolucionan favorablemente, pendientes del viento y las altas temperaturas

Los incendios forestales de Fermoselle (Zamora) y la Vall d'Uixó (Castellón) afrontan este sábado una evolución más favorable gracias al intenso trabajo desarrollado durante la noche. No obstante, los operativos mantienen la máxima vigilancia ante la previsión de altas temperaturas, baja humedad y fuertes rachas de viento, que podrían provocar reactivaciones durante las horas centrales del día.

En Zamora, la mejora de la situación ha permitido a la Junta de Castilla y León rebajar el incendio de Fermoselle al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ya que considera que el riesgo para la población y las infraestructuras ha disminuido, aunque el fuego sigue activo. La elevada humedad registrada durante la madrugada, cercana al 80%, ha favorecido las labores de extinción, aunque persisten pequeños focos en las zonas más escarpadas próximas a los ríos Tormes y Duero, donde el difícil acceso obliga a recurrir a medios aéreos para su completa extinción.

El operativo de Infocal centrará sus esfuerzos durante la jornada de este sábado en consolidar el perímetro y evitar posibles reproducciones. La previsión meteorológica apunta a una tarde complicada, con temperaturas de hasta 34 grados, humedad relativa del 16% y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, un escenario considerado desfavorable para la evolución del incendio.

Estabilizado el fuego de la Vall d'Uixó También presenta una evolución positiva el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), estabilizado desde la tarde del viernes tras una semana de intensas labores. Durante la noche, cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat valenciana han continuado refrescando los puntos calientes y asegurando el perímetro para evitar rebrotes, mientras que este sábado permanecen desplegados distintos medios terrestres y, por el momento, no ha sido necesario incorporar medios aéreos. El fuego ha calcinado 9.568 hectáreas y un perímetro de 89 kilómetros, de las que un 12% corresponden al parque natural de la Sierra de Espadán. El municipio más afectado es Artana, con 3.160 hectáreas quemadas, de ellas 2.705 forestales. La estabilización del incendio ha permitido rebajar la situación operativa de 2 a 1 y autorizar el regreso a sus viviendas de los vecinos de Artana y Eslida, los dos últimos municipios que permanecían evacuados. Pese a la mejoría, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios por carreteras y pistas forestales de la zona para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y minimizar riesgos.

Preocupa el incendio de Veguellina (León) De los fuegos activos este sábado, preocupa especialmente el incendio forestal declarado en Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León), que ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2), aunque el operativo ha conseguido estabilizar su evolución con ayuda también de un convoy desplazado desde Alemania. ““ El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado tras la última reunión del Cecopi que se ha logrado contener el avance de las llamas. "El incendio está estabilizado y hemos conseguido que no siga creciendo", ha afirmado antes de advertir de que todavía existen zonas con especial riesgo. El principal esfuerzo se ha centrado en el flanco noreste, el que amenazaba a la localidad de Moreda. Según Diego, esa zona "está sujeta" aunque continúa presentando puntos calientes que obligan a mantener una vigilancia permanente para evitar reproducciones como la registrada durante la jornada anterior. Ahora la prioridad se traslada al flanco noroeste, donde el fuego ha alcanzado una zona rocosa, de difícil acceso y con riesgo de desprendimientos, circunstancias que dificultan la intervención de los medios terrestres. Por este motivo, el operativo incrementará el peso de la extinción aérea con cinco aviones de gran capacidad y seis de tamaño medio, además del resto de aeronaves movilizadas y de la UME.