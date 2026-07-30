Mueren dos hermanos de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena
- La madre de las víctimas permanece ingresada en estado grave con pronóstico reservado
- Un bombero ha resultado herido y dos plantas del edificio han sido desalojadas por las llamas
La localidad malagueña de Benalmádena se ha despertado este jueves con la noticia de un luctuoso suceso ocurrido en el núcleo de Arroyo de la Miel. Dos menores, de 10 y 15 años de edad, han fallecido como consecuencia de un incendio declarado en un inmueble de la calle Ónix. La madre de los pequeños ha sido evacuada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronóstico grave.
Alarma de madrugada
El Centro de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir avisos de varios testigos alrededor de las 5:30 y 5:40 horas de la madrugada. Las llamadas alertaban de un fuego intenso en un piso situado en un edificio de cuatro plantas. Al personarse en el lugar, los efectivos de rescate se encontraron con que las llamas estaban ya "muy avanzadas".
Dada la magnitud del siniestro, se movilizó un operativo de emergencia que incluyó a los parques de bomberos de Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Torremolinos. También intervinieron patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y servicios sanitarios del 061. Durante las labores de extinción y salvamento, un bombero resultó herido y varios agentes y efectivos de extinción necesitaron atención médica por inhalación de humo.
Desalojo de viviendas
La violencia del fuego obligó a los operativos a desalojar a los residentes de dos plantas del edificio afectado. En total, cuatro viviendas se han visto dañadas por el incendio. A pesar del esfuerzo de los equipos de rescate por sacar a los ocupantes del interior de la vivienda siniestrada, no fue posible salvar la vida de los dos menores.
El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha manifestado su profundo pesar ante lo que ha calificado como una "brutal tragedia" que deja a la ciudad con el corazón roto. El regidor ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos, destacando el "terrible dolor" e impotencia que sienten tanto los vecinos como los cuerpos de seguridad que han participado en el rescate.