Mueren dos hermanos de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena

La localidad malagueña de Benalmádena se ha despertado este jueves con la noticia de un luctuoso suceso ocurrido en el núcleo de Arroyo de la Miel. Dos menores, de 10 y 15 años de edad, han fallecido como consecuencia de un incendio declarado en un inmueble de la calle Ónix. La madre de los pequeños ha sido evacuada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronóstico grave.

Alarma de madrugada El Centro de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir avisos de varios testigos alrededor de las 5:30 y 5:40 horas de la madrugada. Las llamadas alertaban de un fuego intenso en un piso situado en un edificio de cuatro plantas. Al personarse en el lugar, los efectivos de rescate se encontraron con que las llamas estaban ya "muy avanzadas". Dada la magnitud del siniestro, se movilizó un operativo de emergencia que incluyó a los parques de bomberos de Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Torremolinos. También intervinieron patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y servicios sanitarios del 061. Durante las labores de extinción y salvamento, un bombero resultó herido y varios agentes y efectivos de extinción necesitaron atención médica por inhalación de humo.