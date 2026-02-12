Dos muertos y un herido grave tras el incendio de una vivienda en Jávea, Alicante

Una mujer de 71 años y un hombre de 42 han fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda de un edificio de siete plantas en Jávea (Alicante). Además hay siete heridos, uno de ellos en estado muy grave, por inhalación de humo.

Del inmueble, de cinco alturas, han sido desalojados, además, unos 40 vecinos. Los bomberos han conseguido ya extinguir el fuego, pero continúan los trabajos para ventilar humos y gases y revisar el bloque. Además, se han movilizado a psicólogos para atender a las víctimas y a familiares de los afectados.

El edificio está ubicado en la avenida de París y el incendio se ha originado sobre las 16:00 horas en un piso situado en una cuarta altura, de cuya terraza se veían "llamas visibles", según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

La mujer ha perdido la vida dentro de su casa y, el hombre, en la escalera.

El incendio ha generado mucho humo en la escalera del edificio y se ha evacuado a todos los vecinos de las plantas inferiores a la cuarta, mientras que se ha confinado a los de la quinta.

No obstante, según las citadas fuentes, se ha habilitado un "corredor seguro" para evacuar hasta esa altura.

Los primeros en llegar han sido agentes de la Policía Local. Como ha explicado el Ayuntamiento, "han utilizado un montacargas para acceder a una vivienda y auxiliar a una familia que había quedado atrapada en el interior. Tanto los miembros de la familia como el agente que ha llevado a cabo el rescate han precisado asistencia sanitaria con oxígeno en el lugar".

En las labores para sofocar el fuego han intervenido dos unidades de mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, una autoescalera, un furgón transporte de personal, con un sargento, dos cabos y doce bomberos de los parques de Denia y Benisa.

El Consistorio ha explicado que este viernes, tras inspeccionar el edificio, se determinará su situación y cuándo podrán regresar los residentes.