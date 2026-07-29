Rusia ordena la busca y captura del cofundador y director ejecutivo de Telegram al que acusa de terrorismo
- Dúrov se encuentra fuera de Rusia desde 2014
- En el pasado ya tuvo problemas con la Justicia en Francia donde fue arrestado
Las autoridades rusas han ordenado este miércoles la busca y captura del fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Dúrov, al que acusa de colaborar con actividades terroristas.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, en inglés), que es la principal agencia de Inteligencia interna del país y heredera del KGB, ha publicado en su web un comunicado donde explica que ha incluido a Dúrov en su lista de personas buscadas internacionalmente, tras la apertura de una causa penal contra él. El FSB acusa a la administración de Telegram de no haber eliminado canales, chats y bots utilizados por "las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, así como asesinatos en masa y fraude cibernético".
Este caso se enmarca en una investigación de las autoridades rusas después de que identificaran y documentaran cómo el espionaje ucraniano ha empleado un chatbot popular en Telegram para atraer a ciudadanos rusos para que cometieran "actividades de sabotaje y terrorismo mediante el engaño y la manipulación psicológica". En el marco de esta investigación, Rusia ha detenido desde julio de 2025 a al menos 46 rusos en varias partes del país que eran usuarios de Telegram y que, siguiendo órdenes de los servicios secretos de Ucrania, supuestamente perpetraron ataques armados contra las fuerzas de seguridad rusas, así como contra infraestructuras del país. Esas personas, según Rusia, eran captadas a través de un bot de citas en Telegram, Daivinchik/Leo, donde espías ucranianos se hacían pasar por mujeres que quería contactar con jóvenes rusos para tener relaciones sentimentales. Los jóvenes enviaban la geolocalización del lugar donde deseaban quedar, normalmente un centro comercial, y pagaban lo que pensaban que eran regalos como entradas de cine o para conciertos a esas supuesta mujeres. Esto era empleado luego para chantajear a las víctimas de este compló, ya que más tarde los agentes ucranianos se hacían pasar por policías rusos y decían a los jóvenes que los habían pillado enviando fondos y las coordinadas de lugares para atacar el suelo ruso a las autoridades de Ucrania. Así, bajo esa coacción y amenazas, les obligaban a cometer ataques armados e incendios provocados en Rusia.
Dúrov se muestra desafiante
Por el momento, ni Telegram ni Dúrov, que es ruso pero tiene también pasaporte de Francia y de Emiratos Árabes Unidos, han hecho declaraciones sobre esta medida, pero la plataforma ha publicado una fotografía de su fundador en su cuenta de X enseñando el dedo corazón de una de sus manos en señal de desprecio.
Telegram es una aplicación de mensajería instantánea lanzada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái como una alternativa a WhatsApp. Según datos de la propia plataforma, es una de las 5 aplicaciones más descargadas del mundo con más de 1.000 millones de usuarios activos. Tiene sede en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), aunque la mayoría de sus desarrolladores son de San Petersburgo (Rusia), ya que tuvo que abandonar Rusia por las políticas locales sobre la regulación de las tecnologías de la información. Pável Dúrov apoya la compañía en el aspecto financiero e ideológico, mientras que su hermano Nikolai está más centrado en la parte tecnológica. Pese al bloqueo parcial que sufre en Rusia, Telegram es una de las aplicaciones más utilizadas en el país, ya que los usuarios burlan la restricción utilizando VPN.
Rusia busca su extraditarlo desde el extranjero
El abogado Vladímir Zherebenkov ha precisado este miércoles a la agencia de noticias estatal rusa TASS que, dado que Dúrov está en en extranjero, podría ser detenido en otro país para luego ser extraditado a Rusia.
"Este es un procedimiento estándar para extraditar a una persona a Rusia. Una corte rusa emite una orden de arresto en rebeldía y después las agencias de seguridad rusas comienzan a buscar su extradición, a través de la Interpol. Es posible que Dúrov afronte lo mismo", ha dicho el letrado.
No es la primera vez que el cofundador de Telegram tiene problemas con la Justicia, ya que en agosto de 2024 fue detenido en Francia, cuando bajaba de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, por supuestamente permitir actividades delictivas en la aplicación. La Justicia francesa sostenía que la falta de moderación en Telegram y la no cooperación de Dúrov con las autoridades, junto con las herramientas que la plataforma ofrece, lo convertían en colaborador de crímenes como terrorismo, tráfico de drogas, fraude, lavado de dinero y distribución de contenido pedófilo, entre otros. Meses más tarde, en abril de 2025, Francia le autorizó salir temporalmente del país, pese a la continuación de las pesquisas contra él, y regresó a Dubái.
Dúrov, quien previamente había fundado la red social rusa VKontakte, dejó su país en abril de 2014 después de rechazar la petición de las autoridades de entregar datos de sus usuarios.