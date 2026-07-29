Rusia ordena la busca y captura del cofundador y director ejecutivo de Telegram al que acusa de terrorismo

Las autoridades rusas han ordenado este miércoles la busca y captura del fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Dúrov, al que acusa de colaborar con actividades terroristas.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, en inglés), que es la principal agencia de Inteligencia interna del país y heredera del KGB, ha publicado en su web un comunicado donde explica que ha incluido a Dúrov en su lista de personas buscadas internacionalmente, tras la apertura de una causa penal contra él. El FSB acusa a la administración de Telegram de no haber eliminado canales, chats y bots utilizados por "las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, así como asesinatos en masa y fraude cibernético".

Este caso se enmarca en una investigación de las autoridades rusas después de que identificaran y documentaran cómo el espionaje ucraniano ha empleado un chatbot popular en Telegram para atraer a ciudadanos rusos para que cometieran "actividades de sabotaje y terrorismo mediante el engaño y la manipulación psicológica". En el marco de esta investigación, Rusia ha detenido desde julio de 2025 a al menos 46 rusos en varias partes del país que eran usuarios de Telegram y que, siguiendo órdenes de los servicios secretos de Ucrania, supuestamente perpetraron ataques armados contra las fuerzas de seguridad rusas, así como contra infraestructuras del país. Esas personas, según Rusia, eran captadas a través de un bot de citas en Telegram, Daivinchik/Leo, donde espías ucranianos se hacían pasar por mujeres que quería contactar con jóvenes rusos para tener relaciones sentimentales. Los jóvenes enviaban la geolocalización del lugar donde deseaban quedar, normalmente un centro comercial, y pagaban lo que pensaban que eran regalos como entradas de cine o para conciertos a esas supuesta mujeres. Esto era empleado luego para chantajear a las víctimas de este compló, ya que más tarde los agentes ucranianos se hacían pasar por policías rusos y decían a los jóvenes que los habían pillado enviando fondos y las coordinadas de lugares para atacar el suelo ruso a las autoridades de Ucrania. Así, bajo esa coacción y amenazas, les obligaban a cometer ataques armados e incendios provocados en Rusia.

Dúrov se muestra desafiante Telegram desafía el control estatal de la misma forma que lo hace su enigmático creador Milagros de Diego Cerezo Por el momento, ni Telegram ni Dúrov, que es ruso pero tiene también pasaporte de Francia y de Emiratos Árabes Unidos, han hecho declaraciones sobre esta medida, pero la plataforma ha publicado una fotografía de su fundador en su cuenta de X enseñando el dedo corazón de una de sus manos en señal de desprecio. ““ Telegram es una aplicación de mensajería instantánea lanzada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái como una alternativa a WhatsApp. Según datos de la propia plataforma, es una de las 5 aplicaciones más descargadas del mundo con más de 1.000 millones de usuarios activos. Tiene sede en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), aunque la mayoría de sus desarrolladores son de San Petersburgo (Rusia), ya que tuvo que abandonar Rusia por las políticas locales sobre la regulación de las tecnologías de la información. Pável Dúrov apoya la compañía en el aspecto financiero e ideológico, mientras que su hermano Nikolai está más centrado en la parte tecnológica. Pese al bloqueo parcial que sufre en Rusia, Telegram es una de las aplicaciones más utilizadas en el país, ya que los usuarios burlan la restricción utilizando VPN.