El Museo del Prado propone un viaje con la Odisea por su colección de obras mitológicas

Telémaco, el incendio de Troya, un naufragio o una hermosa cabeza de caballo de mármol del siglo sexto antes de Cristo nos invitan a viajar por las colecciones del Museo del Prado de la mano de Ulises. Rubens, Tintoretto o Canova recrean escenas sobre el origen mítico de la guerra de Troya y las decisiones que desencadenaron los grandes relatos de la tradición grecolatina que siguen vivos a través del tiempo.

Coincidiendo con el estreno de La Odisea de Christopher Nolan y las vacaciones de verano, el Prado muestra una exhaustiva selección de obras de sus colecciones relacionadas con la Antigüedad clásica y el viaje del héroe. En un vídeo, en colaboración con La Bien Querida, fusiona la pintura, la escultura y el dibujo con la música actual a partir de "Dinamita", una canción que habla de determinación, deseo, transformación y libertad.

El recorrido incorpora obras relacionadas con el mar y el destino, como Náufragos llegando a la costa, de Jean Pillement; Marina con naufragio o Marina con las columnas de Hércules, de José Carlos de Borbón. Imágenes que evocan la travesía, la pérdida, la búsqueda y el regreso que jalonan el poema de Homero. También parte de algunos de los episodios fundacionales del imaginario clásico, como el sacrificio de Ifigenia, el juicio de Paris o el rapto de Helena, que desencadenó la guerra de Troya.

'El rapto de Helena' de Tintoretto, 1578 – 1579. Jose Baztan Lacasa FOTO: José Baztán