De Homero a Nolan, Ulises regresa desde hace 2.800 años: "La Odisea servía para adivinar el futuro"

"Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el ponto...", Homero, Odisea.

El texto de Homero empieza por todo lo alto con el concilio de los dioses, mientras que el cineasta Christopher Nolan prefiere situar a un aedo en el palacio de Ulises en Ítaca, que narra las aventuras del héroe ante Penélope y su hijo Telémaco.

Un hombre que quiere volver a casa, una mujer que espera y ambos dotados de una inteligencia fuera de lo común, que les permite salir airosos de la amenaza de un cíclope o del acoso de los pretendientes, tejiendo de día y destejiendo de noche el sudario de Laertes.

El viaje de regreso de Odiseo, tras la guerra de Troya, ha inspirado desde el Ulises de Joyce al La hija de Homero de Graves o Las mocedades de Ulises de Cunqueiro. Su huella perdura en Epic: The Musical, un álbum conceptual que arrasa en las redes sociales, videojuegos, cómics o relatos de ciencia ficción como la serie de animación Ulises XXXI o la obra maestra de Kubrick 2001: Una odisea del espacio.

La catedrática de Historia Antigua de la Universidad Carlos III, Mirella Romero Recio, ha analizado estas y otras referencias culturales desde el arte, al teatro, la ópera o los parques temáticos en El regreso de Ulises. La travesía de un mito, un ensayo ameno y riguroso, publicado por La esfera de los libros.

Pregunta: La última versión del viaje de Ulises es la de Nolan. ¿Por qué la Odisea sigue siendo tan atractiva?

Respuesta: Es un texto universal que ha tenido una influencia enorme a lo largo de la historia, un peso específico brutal desde la época antigua hasta la actualidad. Aborda temas que nos atañen a todos. Todos sentimos en algún momento nostalgia porque estamos lejos de casa. Todos sentimos el deseo de ver a nuestros seres queridos. Todos tenemos que salvar múltiples obstáculos.

Genera una serie de sentimientos muy humanos que hacen que sea un texto muy cercano, una experiencia en la que nos podemos identificar con cualquiera de esos personajes, no solo con el héroe o con algunas de esas mujeres, sino incluso con alguno de los monstruos que se sienten invadidos en su espacio.

P: ¿Todas las películas de monstruos marinos beben de la Odisea?

R: Yo diría que sí, todas son sus herederas. La mitología griega es muy rica en todo tipo de monstruos y seres híbridos. Está muy presente en algunas novelas y películas y en las creencias de los marineros que ven monstruos en el mar. Cristóbal Colón, por ejemplo, decía haber visto sirenas en su viaje a América, pues están bebiendo de toda esa tradición mitológica que tiene sus raíces en el mundo griego, pero también en el mundo oriental.

P: ¿Los accidentes geográficos mutan en seres vivos, como Escila y Caribdis, en el estrecho de Mesina?

R: Claro, esos primeros viajeros que se aventuraban hacia lugares desconocidos pasaban por lugares donde la navegación era muy difícil y asociaban todas esas dificultades a seres sobrenaturales. Los estrechos son zonas donde los naufragios son frecuentes, ahí se imaginaban esos monstruos como Caribdis, Escila u otras rocas que se movían y atrapaban los barcos, como sucede en el mito de los argonautas al entrar en el Mar Negro. Todas esas visicitudes, como no se encuentra una explicación científica, se reinterpretan apelando a seres sobrenaturales y a castigos divinos.

P: ¿Por qué el cuadro de Ulises y las sirenas está en la portada del libro?

R: Es un cuadro fascinante y además me recuerda mucho a algunas piezas griegas antiguas donde ya se representaba así a Ulises, atado al mástil y con las sirenas como pájaros con cabeza de mujer revoloteando alrededor del héroe, que sentía esa atracción por su canto y las podía escuchar, pero no podía acercarse porque estaba atado al mástil. Y los tripulantes, sus compañeros, ajenos a todo porque tienen tapones en los oídos. Me parece un cuadro maravilloso y que conecta muy bien con las representaciones de esa escena, tan conocida en el mundo griego antiguo.

P: ¿Las sirenas y las esfinges guardan lugares de paso entre el mundo de los vivos y de los muertos?

R: Tienen algunas conexiones, pero las esfinges y esas mujeres pájaro son personajes independientes. La Odisea no dice que las sirenas sean pájaros con cabeza de mujer. Bueno, en realidad no las describe, se reinterpretan y las vemos así en la iconografía. Esos seres híbridos aparecían ya en las culturas orientales.

Las sirenas están representadas, en época romana y mucho tiempo después en ambientes funerarios, porque están en ese tránsito, del paso por el escollo de las sirenas y también los peligros cuando uno fallece y va al Hades. En La Odisea o en La Eneida, el héroe desciende al Hades, un lugar tenebroso, oscuro e incierto.

P: ¿Es necesario cruzar la laguna Estigia?

R: Había que atravesarla con el barquero Caronte, pero este tránsito no aparece en la Odisea. Odiseo hace un sacrificio para que la sangre de las víctimas llegue hasta el Hades y eso reviva a estos seres que están en el mundo de los muertos y no tienen conciencia, una especie de zombis. A través de la sangre del sacrificio, pueden recobrar la memoria, hablar y comunicarse con él. El mundo de la mitología griega es muy rico y hay muchísimas versiones, que luego, además, se van enriqueciendo en época romana.

P: La autoría de la Ilíada y la Odisea se atribuye a Homero, pero ¿podría haber escrito una mujer los viajes de Ulises?

R: Esa fue una una teoría de Samuel Butler que propuso que la Odisea había sido escrita por una mujer. Ciertamente no sabemos quién es Homero, hay muchas teorías, desde que fue un único personaje que puso por escrito los cantos a que son dos autores, porque la Ilíada es un poquito más antigua, quizá de comienzos del siglo VIII A.C.

Butler planteó que la Odisea tendría que haber sido escrita, por una mujer de Sicilia (una joven princesa de Trapani, trasunto de Nausícaa), argumentaba la importancia de ese espacio y en su viaje a la isla reconoció algunos elementos. A finales del XIX, esto fue un escándalo, pero no porque sus argumentos fuesen válidos o no, sino por el hecho de pensar que un texto con tantísima tradición e importancia para la cultura occidental hubiese sido escrito por una mujer, era algo inconcebible.

Esto da mucho que pensar de lo que es nuestra sociedad y de lo que sigue siendo. Una idea de este tipo provoca que automáticamente salten comentarios en las redes sociales sin nigún tipo de argumento. Lo atacan porque creen que es una amenaza pensar que Homero era una mujer o que una mujer pudo haber escrito ese texto, algo que todavía a día de hoy escuece.

P: ¿Cuándo se fijaron por escrito los 24 cantos y cuál es el texto más antiguo que se conserva?

R: Los aedos relatan esas historias larguísimas en las que también se improvisa hasta que en el siglo VIII A.C. quedan fijados los textos, tanto de la Ilíada, algo más antigua, como de la Odisea. Hay algunos fragmentos escritos en papiros, pero no conservamos ninguna escrita totalmente en el mundo antiguo. Hay muchos textos en Egipto, ya de época helenística romana, pero ninguno completo,

P: La Ilíada y la Odisea en la Grecia clásica eran manuales escolares, pero ¿cómo se usaban para adivinar el futuro?

R: En la educación eran fundamentales, todos los niños aprendían a leer acercándose a los textos homéricos y además memorizaban largos fragmentos. Además de la lectura, era la base de sus valores. Encontraban en esos héroes las virtudes que debían repetir. Homero es un personaje que adquiere tanto prestigio, que se podía haber reencarnado, e incluso se diviniza. Hay representaciones de la apoteosis de Homero, o de cómo se convierte en Dios y se le llega a rendir culto.

La técnica de la homeromancia consistía en lanzar unos dados, salía un número y en una recopilación de los la Ilíada y la Odisea se recurría por la numeración a esos versos y según lo que dijesen, se hacía una interpretación a la pregunta que se había lanzado. También se hizo después con la Eneida y las suertes virgilianas.

P: ¿Los cantos de Homero se llevaban también como amuletos?

Sí, se escriben algunos versos en laminillas de oro y y se llevan como amuleto. Se le atribuyen incluso la capacidad para curar algunas enfermedades si se portan consigo. Es una cosa apasionante, siglos despúesc, Víctor Hugo haciendo espiritismo, intenta contactar con Homero para hablar con él directamente, y hacerle consultas por su inmenso prestigio.

En Grecia no existe un libro sagrado como la Biblia, el Corán o la Torá. Lo más parecido a un texto sagrado para los griegos es la Ilíada y la Odisea, por eso adquieren también esa importancia en esa dimensión mágico-religiosa.

P: ¿Qué episodio de la Odisea ha sido reinterpretado más veces? ¿Cada momento de la historia escoge un mito homérico?

R: La Odisea es como una vitrina de donde se pueden sacar diferentes objetos en diferentes momentos. Yo diría que siempre ha tenido más calado lo relacionado con las aventuras, los apólogos, que son los cantos del IX al XII, donde se concentra el relato del viaje de Ulises. Todo lo relacionado con Polifemo, las sirenas, estos relatos han tenido más trascendencia para los escritores y los artistas.

En el siglo XXI, se ha recurrido mucho más a los personajes femeninos y a una relectura feminista en la ficción, con novelas como Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood, Circe de Madeleine Miller o Circe o el placer del azul de Begoña Caamaño. Ellas se están fijando en otros personajes y responden a otras necesidades.

P: ¿Circe, Calipso o Penélope se pueden reivindicar desde una perspectiva feminista?

R: Sí, y se ha hecho en los últimos tiempos, sobre todo desde la literatura. Penélope había sido la esposa fiel, paciente y pasiva, pero ahora es tan astuta e inteligente como el propio Ulises, que ha diseñado una estrategia para poner a salvo el reino, mantenerlo para su marido o para su hijo Telémaco.

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Atwood en un texto muy divertido narra cómo Penélope ha tenido que organizar la vida para conseguir sus objetivos. Reivindica el papel de la mujer y la desigualdad de clases, incide en el hecho de que las doce criadas, que han sido obligadas a tener relaciones sexuales con los pretendientes, al final son ahorcadas y ellas se quejan de que Penélope no las ha defendido. Ha habido una relectura muy importante de la Odisea, donde los personajes femeninos tienen mucho protagonismo a lo largo de todo el texto.

P: Frente al ardor guerrero de la Ilíada, ¿la Odisea está más enraizada en la existencia humana?

R: Sí, es el viaje, son los encuentros con distintas personas a lo largo de una vida que pueden ser personas positivas que aportan o tóxicas que obstaculizan. En el fondo, la Odisea sigue siendo siempre un relato mucho más humano y más cercano.