Milo Manara ilustra 'La Odisea' y narra la historia desde el punto de vista de Telémaco

A sus 80 años, Milo Manara sigue siendo uno de los mejores autores de cómic del mundo, como nos ha demostrado con su reciente adaptación de El nombre de la rosa (Lumen), de Umberto Eco, y vuelve a hacer ahora con su versión ilustrada de La Odisea de Homero: Milo Manara: Odisea (Lumen), que se publica coincidiendo con el estreno de la película de Christopher Nolan.

Un libro ilustrado en el que Manara nos sorprende con su bellísima visión de los mitos de Homero, desde Ulises a Penélope, pasando por el cíclope, las sirenas o ese descenso al Hades. Y es que este libro recoge ilustraciones que el artista ha realizado durante varios años, ya que es un tema que le interesa desde hace décadas, como os contamos un poco más abajo.

Página del libro 'Milo Manara: Odisea' (Lumen)

Pero la belleza de las ilustraciones no es lo más sorprendente del libro, ya que los aficionados al cómic ya admiramos el arte del dibujante de El Clic, Verano Indio, El Gaucho... sino el que Manara haya decidido narrar la historia desde un punto de vista novedoso, el de Telémaco, ese hijo que se ve obligado a crecer en ausencia de un padre del que todos dicen que es un gran héroe, pero que para él solo representa la ausencia, el vacío. Un Telémaco al que Manara describe como: "Tímido y sensible. Ha desarrollado un imaginativo mundo interior en el que se refugia huyendo del real. Le gusta dar largos paseos y, mientras pasea, a veces baila y canta, fantaseando en voz alta".

Páginas del libro 'Milo Manara: Odisea' (Lumen)

Un niño que, ajeno a las penurias de su padre y la lucha diaria de su madre, juega con ninfas y pequeños centauros, que quizá solo estén su imaginación. Y es que lo que impulsa a la versión de Manara ya no es la nostalgia del retorno que invadía a Ulises, sino la nostalgia por la ausencia de ese padre.

Un libro que está dedicado a un público juvenil, que puede identificarse con Telémaco gracias a ese novedoso punto de vista que comentamos.

Página del libro 'Milo Manara: Odisea' (Lumen)

Por supuesto, Manara también nos ofrece su visión del largo viaje de Ulises, de sus encuentros con cíclopes, sirenas y dioses caprichosos, mientras intenta volver a Ítaca para reunirse con su esposa y sus hijos. Una hazañas que el centauro Quirón narra a Telémaco (y a los lectores) y que hacen volar nuestra imaginación. Sobre todo cuando van acompañadas de las ilustraciones de los personajes que ha creado Manara.

Si el relato ya es de por sí mágico, esas bellísimas ilustraciones de los personajes y de algunos paisajes mitológicos, contribuyen a aumentar esa magia. Y es que el manejo de Manara de la plumilla y las acuarelas sigue siendo magistral. Estamos, sin duda, ante uno de los libros ilustrados más bellos del año.

Páginas del libro 'Milo Manara: Odisea' (Lumen)