El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este sábado a la localidad madrileña de Cenicientos para seguir de primera mano la evolución de los incendios forestales que asolan la zona centro de la península.

En una jornada marcada por la extrema gravedad de las llamas y la incertidumbre meteorológica, el jefe del Ejecutivo ha comparecido tras asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Durante su intervención, Sánchez ha subrayado la importancia de las próximas horas, asegurando que "tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio".

La llegada del presidente a Cenicientos se ha producido pasadas las 9:45 horas, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Allí han sido recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un gesto de unidad institucional ante una emergencia que ya ha obligado a evacuar o confinar a unas 63.000 personas.

El escenario es crítico: los fuegos de Madrid y Ávila se han fundido en un único frente que ya ha consumido más de 20.000 hectáreas, con las llamas dirigiéndose peligrosamente hacia zonas de alto valor patrimonial como El Escorial.

Mando único y coordinación nacional Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno de España ha tomado la decisión de elevar la situación operativa a nivel tres, a petición de las comunidades de Madrid y Castilla y León. Este cambio normativo, amparado en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, supone que el Estado pasa a "liderar la respuesta a estos incendios" bajo un sistema unificado y operativo. ““ Sánchez ha explicado que esta medida busca dotar de mayor agilidad y eficacia a las operaciones: "Estamos hablando en primer lugar de agilidad en la respuesta y, en segundo lugar, de coordinación de todos los recursos que se están poniendo a disposición". En este despliegue sin precedentes, ya son diez las comunidades autónomas que han enviado medios para colaborar en la extinción de lo que ya se considera el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. La prioridad absoluta del operativo es nítida. Según palabras del propio presidente, "nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas", priorizando siempre la defensa de los núcleos poblacionales antes que el ataque directo a las llamas.

Lucha contra el viento y el reloj A pesar de que el cambio en las condiciones meteorológicas durante la noche —con mayor humedad, descenso de temperaturas y menos viento— ha beneficiado las labores de extinción, el escenario sigue siendo "especialmente complejo". Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del CSIC advierten de un incremento de la intensidad del viento y cambios bruscos de dirección a partir de media mañana, lo que podría reavivar focos controlados o generar nuevas situaciones de riesgo. ““ "Vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos", ha admitido Sánchez, señalando además el riesgo de que se produzcan tormentas secas como consecuencia del propio calor generado por el fuego. Por ello, ha insistido en que el aprovechamiento de la actual tregua meteorológica es vital para proteger a los vecinos y tratar de estabilizar el perímetro antes de que las condiciones vuelvan a endurecerse.

Solidaridad internacional y ayuda europea La emergencia ha traspasado las fronteras nacionales. España ha activado los mecanismos de cooperación europea, solicitando ayuda a Bruselas para reforzar el ataque aéreo. Como respuesta, se espera la llegada inminente de hidroaviones procedentes de Grecia e Italia. Además, la cooperación bilateral con el país vecino se ha materializado con el desplazamiento de "más de 100 unidades del Ejército de Portugal" que se incorporarán específicamente para combatir el fuego en la provincia de Ávila. ““ Este despliegue internacional se suma a los esfuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que está estableciendo líneas de defensa estratégicas para evitar que el fuego alcance núcleos urbanos sensibles. Sánchez ha puesto en valor este "volcado de recursos económicos, de recursos humanos y de capacidades operativas", aunque ha reconocido con pesar que, ante la ferocidad de estos incendios, en muchas ocasiones los medios no son suficientes para garantizar la conservación de la biodiversidad.

SOS por la emergencia climática Uno de los puntos más destacados de la declaración institucional de Sánchez ha sido la dimensión estadística y científica del desastre. Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, en lo que va de año han ardido ya más de 130.000 hectáreas en España. Esta cifra es alarmante si se compara con la media de la última década, situada en 100.000 hectáreas anuales. El hecho de haber superado la media anual antes incluso de terminar el mes de julio evidencia, según el presidente, que la emergencia climática es una realidad con la que convivimos. ““ "Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia", ha sentenciado Sánchez, haciendo un llamamiento urgente a todas las fuerzas políticas e instituciones para alcanzar un "Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática". El presidente ha advertido que los fenómenos climatológicos extremos serán cada vez más graves e intensos, lo que obliga no solo a mejorar la capacidad de respuesta, sino a redoblar los esfuerzos en las labores de prevención y concienciación ciudadana.

Información veraz frente a los bulos En un momento de gran tensión para los miles de evacuados de la zona centro, el presidente ha querido hacer un hincapié especial en la gestión de la información. Sánchez ha agradecido a los medios de comunicación su labor profesional para que la ciudadanía reciba "información veraz por su seguridad, por su tranquilidad". Ha pedido expresamente a los vecinos que eviten los rumores y se informen siempre a través de canales institucionales y medios contrastados para conocer la evolución real de la emergencia. El origen del incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid): un coche que ardió en el arcén Mario Pérez Galindo, Estefanía de Antonio, VerificaRTVE "Gracias a los medios de comunicación por luchar contra la desinformación", ha reiterado, subrayando que la agilidad en la respuesta ciudadana ante una posible evacuación depende directamente de tener conocimientos precisos sobre lo que está ocurriendo.