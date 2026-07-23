En directo: Avanza el juicio por el caso Kitchen con los informes finales de las defensas

Continúa en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, que se acerca al visto para sentencia con la exposición de los informes finales de las defensas. Durante la sesión de este miércoles los letrados del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez, pidieron la absolución de ambos y defendieron que la Kitchen fue una operación "de inteligencia" y "legal".

El tribunal presidido por la jueza Teresa Palacios investiga el presunto operativo parapolicial puesto en marcha desde el ministerio del Interior en 2013, durante el primer mandato de Mariano Rajoy, para espiar al extesorero del PP y robarle documentación presuntamente comprometedora para el partido.

En plena investigación del caso Gürtel, Luis Bárcenas había amenazado con "tirar de la manta". La reacción habría sido poner en marcha esta operación, en la que presuntamente participó la cúpula de Interior, para, según explicó el fiscal César de Rivas "boicotear" esa investigación policial y judicial sobre la financiación irregular del PP, que en ese momento estaba en curso.

La Kitchen habría utilizado numerosos agentes para poner en marcha una vigilancia al entorno del extesorero del PP y captado como espía y confidente al que en ese momento era chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, al que habría pagado a cuenta de los fondos reservados y ofrecido, como recompensa una plaza de funcionario en la Policía.