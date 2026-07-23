En directo: Avanza el juicio por el caso Kitchen con los informes finales de las defensas
- Los abogados del exministro del Interior y su ex número dos pidieron la absolución de ambos
- Cuando finalicen los informes de las defensas el juicio quedará visto para sentencia
Continúa en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, que se acerca al visto para sentencia con la exposición de los informes finales de las defensas. Durante la sesión de este miércoles los letrados del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez, pidieron la absolución de ambos y defendieron que la Kitchen fue una operación "de inteligencia" y "legal".
El tribunal presidido por la jueza Teresa Palacios investiga el presunto operativo parapolicial puesto en marcha desde el ministerio del Interior en 2013, durante el primer mandato de Mariano Rajoy, para espiar al extesorero del PP y robarle documentación presuntamente comprometedora para el partido.
En plena investigación del caso Gürtel, Luis Bárcenas había amenazado con "tirar de la manta". La reacción habría sido poner en marcha esta operación, en la que presuntamente participó la cúpula de Interior, para, según explicó el fiscal César de Rivas "boicotear" esa investigación policial y judicial sobre la financiación irregular del PP, que en ese momento estaba en curso.
La Kitchen habría utilizado numerosos agentes para poner en marcha una vigilancia al entorno del extesorero del PP y captado como espía y confidente al que en ese momento era chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, al que habría pagado a cuenta de los fondos reservados y ofrecido, como recompensa una plaza de funcionario en la Policía.
La Fiscalía mantuvo su petición de pena para la mayoría de acusados
Este jueves continuaremos escuchando los informes finales de las defensas, que intentarán exculpar a los acusados en el juicio, tal como hicieran en la sesión anterior los abogados de Fernández Díaz y Martínez.
Sine embargo el pasado 30 de junio el Fiscal, en sus conclusiones finales, mantuvo la petición de prisión de 15 años de cárcel para el exministro y el exsecretario de Estado de Seguridad. También para el excomisario asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo y el director adjunto operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino. Consideró probada la participación de todos ellos en la creación y gestión de un grupo parapolicial y les atribuye delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad.
También están acusados en este juicio el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para el que César de Rivas pide 19 años de prisión, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas que se enfrenta a una petición de condena de dos años y medio de cárcel por encubrir los hechos. Para quien fuera chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, anticorrupción pide doce años y la anulación de su nombramiento como Policía.