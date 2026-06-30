En directo: El juicio Kitchen encara su recta final con las conclusiones de las partes

Han pasado 13 años desde que se pusiera en marcha un supuesto operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraerle documentación presuntamente comprometedora para el partido. Los hechos habrían ocurrido durante el primer mandato de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y en plena investigación por el caso Gürtel, sobre la financiación irregular del partido Popular. Precisamente el exministro es uno de los principales acusados en esta causa, cuyo juicio arrancó el pasado 6 de abril. También se sienten en el banquillo de los acusados su exnúmero dos, Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo o el exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos.

Durante 32 sesiones, que se han celebrado a caballo entre las instalaciones de la Audiencia Nacional de Madrid y las macrosalas de San Fernando de Henares, han desfilado como testigos políticos de la talla del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Esta última y su marido, Ignacio López del Hierro, fueron inicialmente imputados en esta causa, aunque después se retiraron los cargos contra ellos.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas para el exministro Tras escuchar los últimos testimonios y haber comunicado las partes sus pretensiones, en la sesión de este martes comenzaremos a escuchar las conclusiones finales. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al igual que para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el excomisario asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo (DAO) en ese momento, Eugenio Pino. Considera que todos ellos participaron en la creación y gestión de un grupo parapolicial que trató de eliminar pruebas que pudieran incriminar al PP y les atribuye delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad. La mayor pena que pide la Fiscalía es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se enfrenta a 19 años de prisión por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Anticorrupción pide, además, dos años y medio de cárcel para el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas por encubrir los hechos, y 15 años de prisión para el que fuera chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Según la acusación, Ríos les espió, cobró más de 52.000 euros de los fondos reservados y pactó entrar en la Policía a cambio de su colaboración con la trama. Queda fuera de la causa el comisario Enrique García Castaño por razones de salud. Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la Justicia, a Jorge Fernández Díaz, al que acusa de otros tres delitos y para el que pide 13 años de cárcel. A Olivera le retira la acusación por encubrimiento, aunque mantiene otro delito y deja de acusar a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.