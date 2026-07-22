Renfe informa de un trabajador muerto y dos heridos en un accidente en su base de mantenimiento en Madrid

Renfe ha informado de que un trabajador ha muerto y otros dos han resultado heridos de diversa consideración en un accidente laboral que se ha producido este miércoles en el transcurso de unos trabajos que se realizaban en la Base de Mantenimiento Integral de Villaverde, en Madrid. La ferroviaria ha informado de que el fallecido pertenece a una empresa contratista y que se ha abierto una investigación de lo ocurrido.

La operadora ha expresado que "lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador de una empresa contratista" y ha trasladado sus "más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y allegados".

Anuncia que, además de las actuaciones que están realizando las autoridades competentes, la compañía llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro.