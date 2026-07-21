El PSOE recurre el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelar la identidad de dos periodistas

El PSOE ha recurrido el archivo de la causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en la investigación por revelar la identidad de dos periodistas. Para ello se escudan en que MAR borró mensajes de su teléfono móvil, motivo por el que se condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una causa en la que estaban implicados el propio Rodríguez y la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Y que el propio MAR calificaba como "sospechoso" en esa causa.

"No será baladí recordar que el investigado, así como el Sr. González Amador, insistieron en su acusación contra el Fiscal General del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia", ha apuntado el escrito del PSOE en un escrito adelantado por 'ElDiario.es' y al que también ha tenido acceso RTVE.

Miguel Ángel Rodríguez estaba acusado de revelación de datos al enviar a un chat de periodistas los datos de dos trabajadores de 'El País' que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador y la compra de su vivienda particular. Según MAR, fue González Amador quien le facilitó la foto y "no la Policía", por lo que según él, no había incurrido en un delito de revelación de secretos. Una tesis que fue finalmente ratificada por el tribunal.

La pareja de Ayuso confirmó la versión de Rodríguez y aseguró que fue un vecino quién le había hecho llegar la imagen de los periodistas. Además, aseguró que no conservaba las conversaciones con Rodríguez porque borró las conversaciones tras sufrir un hackeo.