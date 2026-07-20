Sánchez agradece el "juego" y la "victoria" de la selección y augura su tercer Mundial en 2030: "No hay dos sin tres"

Recién aterrizado de Argelia tras su viaje oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a los jugadores de la selección española de fútbol en el Palacio de la Moncloa tras ganar el Mundial. Sánchez también asistió a la final de este domingo, cuando se le pudo ver en el palco de las autoridades saludando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acompañado de los reyes, Felipe VI y Letizia.

Minutos antes de las 19 horas de este lunes, Sánchez ha recibido en la Moncloa a los jugadores y al equipo técnico, que han llegado en autocar. La plantilla, antes de reunirse con el presidente, se ha visto con los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la Zarzuela.

Rodri, en calidad capitán de la selección, ha llegado a la recepción en la Moncloa portando la copa del Mundial. Ha ido acompañado del entrenador, Luis de la Fuente, y de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. En la escalera del palacio presidencial, todos los jugadores se han hecho una foto de familia, con Pedro Sánchez en primera fila.

Como novedad, la Moncloa ha abierto sus puertas a funcionarios, familiares y aficionados para seguir este acto en uno de los jardines del recinto. El evento ha contado con un gran escenario en el que se ha podido leer "¡vamos, España!", con dos estrellas que representan las dos victorias de la selección en un Mundial de fútbol masculino.

Los jugadores de la selección española durante la recepción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Fernando Villar