La Familia Real se desvive con La Roja en la final del Mundial y recibe a la victoriosa selección española en Zarzuela

La Familia Real se ha sumado a la euforia colectiva que recorre España después de que La Roja se hiciera este domingo con su segunda Copa del Mundo. Los reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, lo celebraron en directo en Nueva York junto con los jugadores de la selección, que se impuso 1-0 a Argentina en un partido no exento de polémica por los dos goles anulados a España y las faltas del equipo albiceleste. Y este lunes, podrán a volver a celebrarlo con ellos en la recepción prevista por la tarde en el Palacio de la Zarzuela.

"¡Sois campeones del mundo!", escribía la Casa Real este domingo tras el partido en X, en el que destacaba que esta segunda estrella "es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido".

"Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto", prosigue el mensaje, que da la enhorabuena tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a toda la afición. "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", concluye.

El rey no ocultaba en Nueva York sus "nervios" antes del partido pero mostraba "confianza" El rey llegaba este domingo al estado Nueva Jersey / Nueva York que acogía la final "con nervios pero con confianza", admitía ante los micrófonos de TVE. "Esta selección vuelve a enamorar como lo hicieron sus mayores en 2010 y vamos a ver una final espectacular entre dos países que son hermanos, dos grandes naciones y con dos grandes selecciones. Va a ser un gran espectáculo y esperemos que caiga de nuestro lado", decía el monarca. 00.59 min La Familia Real a TVE antes de la final: "Con nervios pero con confianza" Doña Letizia, por su parte, se decía "emocionada" y añadía que "solo queda ganar y que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría", mientras que sus hijas decían estar "muy contentas" de estar en Nueva York "los cuatro juntos" para apoyar a la selección. Poco después llegaba la cita en el estadio, donde se ubicarían en el palco de las autoridades, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las imágenes, se puede ver cómo Don Felipe da la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los protagonistas de la jornada después de que bajara al campo a entregar la Copa a la selección española y por buscar salir en la foto junto a los vencedores. Donald Trump le da la mano al rey Felipe en el palco de autoridades durante la final del Mundial AFP7 via Europa Press AFP La tensión vivida en el palco ante un partido que se presentaba difícil y trepidante hasta el último minuto de la prórroga, dio paso al júbilo cuando el árbitro pitó el final del partido. Ya solo tocaba recibir el merecido premio y celebrar. Don Felipe fue una de las autoridades que bajó al campo a felicitar a los ganadores y, sin duda, uno de los que se llevó más abrazos de los jugadores de la selección, que parecían mucho más cómodos con él que con Trump. Al monarca se le vio en todo momento con una sonrisa en la cara saludando y felicitando con cercanía a sus compatriotas y compartiendo la euforia del momento con ellos. El rey Felipe abraza al portero de la selección española de fútbol Unai Simón tras la final del Mundial AFP7 via Europa Press EUROPA PRESS