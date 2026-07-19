El PP pide la comparecencia de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil por un supuesto boicot contra Ayuso

El PP ha registrado la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que den explicaciones "por las presuntas presiones realizadas" a mandos del instituto armado para un boicot a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado difundido este domingo, el PP hace referencia a la publicación por parte del diario ABC de un supuesto boicot contra la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el acto del 2 de mayo de 2025.

Según esta información, el jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, denunció que el teniente general Luis del Castillo (Mando de Operaciones) le trasladó una presunta instrucción política, atribuida a la propia Mercedes González, para que la Guardia Civil no asistiera al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.