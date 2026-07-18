Román Karmén, un camarógrafo soviético en el epicentro de la guerra civil española

Con poco más de 30 años, Román Karmén tenía claro dónde debía estar un reportero gráfico en 1936: en España. Allí acababa de estallar una guerra entre el gobierno republicano y el bando de los sublevados de Franco. Incluso le escribió una carta a Stalin, que él mismo registró en el Kremlin, para explicarle que quería ir. "El mundo debe saber lo que está pasando en España a través de los ojos de un camarógrafo soviético", le decía en esa misiva.

Le hicieron esperar, pero finalmente le llegó el aviso de la productora oficial de documentales de actualidad en la que trabajaba: Román Karmén y otro famoso camarógrafo, Borís Makaséi, son enviados a España.

En el epicentro de la violencia En esa época la información era muy escasa y Karmén apenas entendía lo que se iba a encontrar allí: una guerra fratricida sin cuartel que ellos cubrieron desde el lado republicano. Su nieto Maxím, que también ha trabajado como reportero gráfico, cuenta que si algo caracterizaba a Karmén era su deseo de estar siempre en el mismo epicentro de la acción. "Él contaba que se abrían paso por callejuelas, todo explotaba a su alrededor y no tenían ni cascos ni chalecos antibalas. Solo la cámara. Nada más", explica Maxím. Las imágenes dan buena cuenta del riesgo que corría. Dice Maxím que no llevaba teleobjetivo, así que tenía que acercarse a los soldados que estaban disparando para grabarlos. Pero Karmén iba a más allá, llegando a colocarse por encima de la trinchera para obtener planos más generales. Eso le convertía en un blanco absoluto desde el otro lado. Román Karmén estuvo ocho meses recorriendo España con una cámara de mano estadounidense, la Bell & Howell Aimo, considerada entonces la mejor para noticiarios. Con ella grabó algunas de las batallas más emblemáticas de la guerra civil española como el asedio republicano al Alcázar de Toledo o la defensa de Madrid. Se dice que fue el último camarógrafo extranjero en abandonar la capital. Román Karmén rodeado de milicianos en España Archivo de Maxím Karmén “Creo que es cierto", dice Maxím. "Karmen no se hubiera ido ni por su propia voluntad ni aunque fuera una orden si hubiera sentido que en ese momento estaba ocurriendo algo que no se podía perder. Sí que le habían ofrecido salir de Madrid mucho antes, pero él dijo que no”.