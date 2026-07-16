Una mirada a la Guerra Civil espanyola a Catalunya, 90 anys després del seu inici
- La sèrie documental La terra i la cendra repassa en vuit capítols la història de la Guerra Civil a Catalunya des del cop d'Estat del 1936 fins a la retirada republicana
- L'Arxiu de RTVE Catalunya recupera quatre reportatges inèdits de la Guerra Civil pel seu 90è aniversari
Amb motiu del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil espanyola, l'Arxiu de RTVE Catalunya recupera la sèrie documental La terra i la cendra, dedicada al conflicte des de la perspectiva catalana. Dirigida i escrita per Xesc Barceló i emesa originalment el 1984, la producció ofereix un recorregut rigorós pels principals episodis de la guerra mitjançant imatges d'arxiu, testimonis directes i documents històrics.
Dividida en vuit capítols d'uns vint-i-cinc minuts de durada, la sèrie combina la narració d'Enric Majó amb filmacions originals, fotografies i entrevistes a protagonistes i testimonis que van viure els esdeveniments. L'objectiu és reconstruir el desenvolupament de la Guerra Civil a Catalunya i analitzar-ne les conseqüències socials, polítiques i humanes.
Un dels principals valors del documental és la participació de figures rellevants que aporten la seva experiència personal i professional. Entre els testimonis hi apareixen el fotògraf Agustí Centelles, el cartellista Carles Fontserè, l'escriptor Joan Sales, el periodista Josep Maria Lladó i el militar Enrique Líster, entre d'altres. Les seves aportacions ofereixen una mirada plural sobre els diferents aspectes del conflicte i contribueixen a contextualitzar els fets històrics.
La sèrie s'inicia amb l'alçament militar del 17 de juliol de 1936 a Melilla, explica com es va estendre per la resta de l'Estat els dies 18 i 19 de juliol i mostra com Catalunya es va convertir ràpidament en un dels principals escenaris de la guerra. El fotògraf Agustí Centelles recorda que la nit del 18 al 19 de juliol Barcelona "bullia". Amb la seva càmera va captar algunes de les primeres imatges dels enfrontaments i de les primeres víctimes mortals.
El relat s'estén fins a la primera quinzena de febrer de 1939, quan la guerra va acabar a Catalunya, almenys des del punt de vista militar, amb la retirada massiva de les tropes republicanes cap a la frontera francesa.
Una mirada centrada en l'impacte humà de la guerra
Al llarg dels episodis s'aborden qüestions com l'organització de la rereguarda, els bombardejos sobre Barcelona, la vida quotidiana sota les restriccions imposades pel conflicte, el paper de les dones, la mobilització dels joves —inclosa la coneguda Lleva del Biberó—, així com els darrers mesos de la República i la derrota final.
Lluny d'un relat centrat exclusivament en les operacions militars, La terra i la cendra posa l'accent en les conseqüències humanes de la guerra, com la fam i la repressió, i en l'impacte que el conflicte va tenir sobre la cultura, l'educació i la societat catalana.
Quatre dècades després de la seva estrena i noranta anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la sèrie manté intacte el seu valor documental gràcies a l'ús d'imatges d'arxiu de gran interès històric.