RTVE Play recupera quatre reportatges inèdits de la Guerra Civil pel seu 90è aniversari
- L'Arxiu de RTVE Catalunya recupera les veus de qui va viure la Guerra Civil en primera persona: mutilats, brigadistes i nens evacuats
- La sèrie documental, La terra i la cendra, repassa en vuit capítols la història de la Guerra Civil a Catalunya des de l'aixecament del 18 de juliol del 1936 fins a la retirada republicana
Coincidint amb el 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, RTVE Play Catalunya recupera i publica per primer cop quatre reportatges d'arxiu de TVE Catalunya que retraten, amb testimonis directes, algunes de les ferides menys explicades del conflicte: la discriminació dels mutilats republicans, el retorn dels brigadistes internacionals seixanta anys després, i els nens evacuats a Rússia que encara hi viuen.
Els mutilats que la victòria va oblidar
Mentre els mutilats de l'exèrcit franquista van rebre pensions i el reconeixement de "caballeros mutilados", els que havien perdut una cama, un braç o la vista lluitant al costat de la República es van trobar, acabada la guerra, sense cap ajuda. El reportatge Els altres mutilats de guerra, emès el 30 d'agost de 1977 dins el programa Giravolt, recull els seus testimonis: homes que amb prou feines havien deixat l'adolescència es trobaven que ningú els volia contractar perque estaven ferits, i vídues que van haver de demanar caritat pels seus fills només pel fet d'haver estat casades amb "soldats rojos". No va ser fins al 1976, quaranta anys després de l'esclat del conflicte, quan es va constituir la Lliga de Mutilats de la Guerra d'Espanya per reclamar l'equiparació de drets, una lluita que, segons expliquen al reportatge, encara arrossegava una discriminació flagrant en les pensions.
Seixanta anys per rebre un homenatge
El setembre de 1983, un grup d'excombatents, majoritàriament de les Brigades Internacionals, es va aplegar a Gandesa per commemorar l'aniversari de la batalla de l'Ebre. El 6 de setembre de 1983, el programa Comarques va recollir aquesta trobada anual d'homes i dones vinguts de tot el món per retre homenatge als companys caiguts, amb l'ofrena de flors al monòlit de Gandesa com a moment central, en el reportatge Per la pau, oblidant la guerra.
Tretze anys més tard, el 1996 Catalunya els va tornar a rebre, aquest cop amb un homenatge institucional al Parlament. Els últims romàntics, emès el 15 de novembre de 1996 dins Giravolt, recupera els testimonis dels brigadistes seixanta anys després de la seva arribada, entre ells l'historiador Gabriel Jackson, l'escriptora Teresa Pàmies i el brigadista austríac Hans Landauer. El reportatge inclou també la història d'en Carlo, un brigadista que va aprofitar el viatge per retrobar-se amb la filla que mai havia arribat a conèixer.
Els nens que Rússia mai va deixar tornar del tot
Entre 1936 i 1938, prop de 3.000 infants catalans i espanyols van ser evacuats a la Unió Soviètica per allunyar-los de la guerra. La majoria de famílies pensaven que seria una qüestió de mesos. Seixanta anys després, quan es va emetre el reportatge Els nens de la guerra dins Giravolt el 31 de gener de 1997, la meitat encara vivien a Rússia, alguns en situacions de precarietat que la Generalitat va intentar pal·liar oferint-los el retorn.
El reportatge recull els testimonis de Conchita Quintana, que viu a Moscou des dels 11 anys i encara recorda com les seves germanes i ella no entenien per què les separaven dels pares; d'Antonio Montilla, evacuat als 12 anys en una expedició de familiars d'aviadors republicans; i d'Alberto Fernández Arrieta, que als 8 anys va viure l'embarcament al vaixell Habana des del port de Santurce. També hi apareixen els qui van poder tornar, com Teresa Alonso, que va viure el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial, o Conxita Porras, que va tornar a Barcelona després de dècades i, sense drets reconeguts a la Unió Soviètica ni pensió a Espanya, es va haver de posar a treballar fent neteja.
Més arxiu de la Guerra Civil a RTVE Play
Aquests quatre reportatges no són els únics continguts d'arxiu sobre la Guerra Civil disponibles a RTVE Play. La plataforma recull també altres peces del fons documental de TVE Catalunya centrades en figures i episodis concrets del conflicte, com Lluís Companys 1882-1940 (1990), documental sobre el president de la Generalitat en complir-se 50 anys del seu afusellament a Montjuïc; El Maquis a Catalunya (1988), sèrie sobre la resistència armada des de l'exili de 1939 fins a la mort de l'últim guerriller, el 1963.
També s'hi troben peces de caràcter més analític, com El paper de l'Església durant la Guerra Civil (1986), debat pels 50 anys del final de la guerra; Els bombardeigs durant la Guerra Civil (1981), sobre els atacs aeris a Barcelona; i II República, Generalitat de Catalunya i Guerra Civil espanyola programa d'arxiu dels serveis informatius de RTVE Catalunya.