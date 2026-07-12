'La luz de Elna': conoce la historia real de la enfermera que salvó a casi 600 bebés

Hay historias que permanecen ocultas durante décadas y merecen ser contadas una y otra vez. La luz de Elna rescata una de ellas: la de Elisabeth Eidenbenz, la joven enfermera suiza que convirtió una antigua mansión del sur de Francia en un refugio para cientos de mujeres embarazadas que huían de la guerra y la persecución nazi.

La película, dirigida por Sílvia Quer y basada en las investigaciones de la historiadora Assumpta Montellà, acerca al público un episodio poco conocido de la historia europea. Se trata de un drama histórico inspirado en hechos reales que pone el foco en la sororidad, la resistencia y la esperanza en uno de los momentos más oscuros del siglo XX.

Un homenaje a una heroína casi desconocida La cinta está ambientada en 1942, cuando la Maternidad de Elda recibe la orden de cierre por parte de las autoridades francesas. Después de tres años acogiendo a mujeres embarazadas procedentes de los campos de refugiados, Elisabeth Eidenbenz y el equipo que la acompaña harán todo lo posible por mantener abierto aquel lugar que se había convertido en un auténtico oasis en mitad de la guerra. 'La luz de Elna', una película basada en la historia de Elisabeth Eidenbenz durante la II Guerra MundialRTVE Play Esta historia va mucho más allá de la ficción. Entre 1939 y 1944, Elisabeth realmente consiguió sacar adelante a 597 bebés de madres refugiadas españolas, judías y gitanas. Su labor convirtió la Maternidad de Elna en uno de los mayores símbolos de ayuda humanitaria durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. La protagonista está interpretada por Noémie Schmidt, acompañada por un reparto en el que también figuran Natalia de Molina, Nausicaa Bonnín, Blanca Romero, Nora Navas, Pere Ponce e Isak Férriz, entre otros. La producción, rodada en francés, catalán y castellano, recrea una historia marcada por la lucha por la dignidad y la supervivencia.

Una producción muy premiada La luz de Elna se alzó con el Premio Gaudí a la mejor película para televisión y fue reconocida como mejor ficción española en el Festival de Luchon, en Francia. La cinta recibió también una mención especial en el DetectiveFEST de Moscú, y se proyectó en certámenes como el Shanghai International Film Festival o el Festival de Málaga. Además de la producción, los actores también recibieron su reconocimiento. Noémie Schmidt, en el papel de Elisabeth Eidenbenz, logró el premio a mejor actriz en el Solothurner Filmtage de 2017, uno de los festivales de cine más importantes de Suiza. Noemi Schmidt, premiada por este trabajoRTVE Play

El gran reto del rodaje Uno de los grandes desafíos de La luz de Elna estuvo detrás de las cámaras. La película se rodó respetando la diversidad lingüística de sus personajes, por lo que en una misma escena convivían el castellano, el catalán, el francés y el alemán. Cada actor interpretaba su papel en el idioma que correspondía a su personaje, una decisión que aporta mayor autenticidad al relato y refleja la realidad que se vivía en la Maternidad de Elna durante la Segunda Guerra Mundial.