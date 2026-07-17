Alemania participará por primera vez en maniobras nucleares de Francia tras el fiasco de los cazas europeos

Alemania participará por primera vez en maniobras nucleares de Francia a finales de este año, en un paso simbólico hacia la "disuasión europea" y que supone un gesto que entierra el hacha tras el fallido proyecto conjunto para crear un caza de sexta generación.

Así lo han revelado el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, durante un consejo ministerial bilateral en Brühl, en el oeste de Alemania.

En la rueda de prensa posterior, Merz reveló que fuerzas convencionales alemanas tomarán parte en un ejercicio nuclear con Francia a finales de este año para "abrir un nuevo camino en la disuasión".

Esta medida viene en un momento en que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea reducir su respaldo en defensa a los aliados europeos.

Merz ha subrayado que están yendo "paso a paso" en este tipo de colaboración de seguridad y que esto podría conducir a "una nueva doctrina", pero que todavía es demasiado temprano para llegar a ese punto. No obstante, ha matizado que este tipo de cooperación complementará los acuerdos existentes dentro de la OTAN.

Profundizar la cooperación estratégica El canciller ha destacado que ambos países han optado por "profundizar su cooperación estratégica" en materia de defensa, tras el fracaso del proyecto europeo para desarrollar cazas de sexta generación, el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), donde también participaba España por desavenencias insuperables entre las compañías Airbus (Alemania) y Dassault (Francia). Alemania y Francia dan por finiquitado el proyecto europeo con participación española de cazas de sexta generación Dentro de esa cooperación estratégica se enmarca la participación alemana en las maniobras nucleares francesas, así como el despliegue a partir de este viernes de un caza Rafale francés en el Ala Táctica de la Fuerza Aérea 31 "Boelcke", una unidad de combate clave de las Fuerza Aérea alemana. En el comunicado conjunto, ambas partes han afirmado que están decididas a reforzar el pilar europeo de la OTAN y a asumir una mayor responsabilidad en la defensa de la alianza en coordinación con el resto de los aliados, ante la amenaza a largo plazo de Rusia. También han apoyado el desarrollo de una base europea industrial y tecnológica sólida en defensa. Durante su comparecencia ante los medios, tanto Merz como Macron se han quejado de China, a la que acusan de no cumplir las reglas del comercio internacional al ofrecer ocho veces más respaldo estatal a su industria que el resto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Macron ha aclarado que esto no significa que Francia o Alemania sean "antichinos" ni en su diplomacia ni en su política económica, pero quieren mantener una visión "realista", ya que, como ha recordado, el déficit comercial europeo respecto al gigante asiático asciende a 1.000 millones de euros al día. En ese sentido, ha instado a "corregir las disfunciones en materia del cambio de la moneda y la relación monetaria" a través del diálogo con Pekín. Merz también ha hecho hincapié en el déficit europeo frente a China y ha urgido a que haya negociaciones con Pekín para terminar con esos desajustes que suponen "un lastre" para los países de la UE, porque en ningún caso desea un conflicto comercial. "Hoy día no hay ningún país de la Unión Europea, ni uno, que tenga un balance comercial positivo con China -ha precisado-. En total, el déficit de la Unión Europea al año ha crecido a más de 300.000 millones" anuales.