Merz asegura que EE.UU. ha accedido a vender misiles Tomahawk a Alemania para desplegarlos en su territorio
- El canciller alemán afirma que llegó a un acuerdo durante la cumbre de la OTAN en Ankara
- Los misiles de crucero Tomahawk pueden alcanzar 1.600 kilómetros
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha informado este jueves en el Parlamento de su país que Estados Unidos ha accedido a vender a Alemania misiles de largo alcance Tomahawk, para desplegarlos en su territorio.
"Con ello cerramos una importante brecha estratégica en nuestra defensa y, al mismo tiempo, trabajaremos para desarrollar nuestros propios sistemas europeos y desplegarlos en Europa", ha declarado Merz, según recoge Efe.
El anuncio de Merz ha causado sorpresa porque durante la cumbre de la OTAN EN Ankara, celebrada este martes y miércoles, la delegación alemana aseguró que no había ningún resultado concreto de sus negociaciones con EE.UU. Sin embargo, el canciller ha asegurado que se reunió con los estadounidenses en los márgenes de la cumbre y que el encuentro de Ankara ha superado las expectativas de Alemania.
Trump consigue que Alemania pague por los misiles
En 2024, Joe Biden y Olaf Scholz, presidente de EE.UU. y canciller alemán respectivamente, acordaron el despliegue en Alemania a partir de 2026 de un batallón estadounidense con misiles Tomahawk. El objetivo era la disuasión y hacer frente a una hipotética amenaza de Rusia.
Sin embargo, en mayo pasado la Administración Trump dejó el acuerdo en suspenso e incluso anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania. Merz reconoció que no se cumpliría el acuerdo porque, según dijo entonces, "los estadounidenses actualmente no tienen suficientes [Tomahawks] para sí mismos".
La novedad es que ahora Alemania comprará los proyectiles.
Ucrania también ha pedido a Donald Trump este tipo de misiles para golpear en el interior de Rusia, pero de momento la Casa Blanca se los ha negado.
Alcance de 1.600 kilómetros con precisión
Los Tomahawk son misiles de crucero que puden eludir los radares y tienen un alcance de hasta 1.600 kilómetros con precisión, según su fabricante, la empresa estadounidense Raytheon. Pueden lanzarse desde buques, submarinos y desde tierra y puden transportar una carga explosiva de 450 kilos. Aunque técnicamente puede llevar carga nuclear, los misiles actualmente en uso transportan carga convencional.
El proyectil ha sido el preferido por las fuerzas estadounidenses para ataques desde el mar. Se empleó por primera vez en la Operación Tormenta del Desierto contra Irak, en 1991, y desde entonces lo ha usado repetidamente en Oriente Medio, en Siria, Yemen o, más recientemente, Irán. Se cree que uno de estos misiles fue el que impactó contra una escuela femenina en la localidad iraní de Minab, matando a 156 personas.
Además de EE.UU., Reino Unido, Australia y Japón han adquirido este tipo de misiles.
Alemania y Reino Unido iniciaron en 2023 los trabajos para el desarrollo conjunto de sistemas de ataques de precisión en profundidad. Durante la cumbre de Ankara, los aliados europeos han acordado desarrollar varios programas de defensa con un coste de miles de millones de euros.