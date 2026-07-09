La riqueza de los hogares crece un 9% en el último año impulsada por las ganancias en bolsa y fondos de inversión

La riqueza financiera de los hogares ha seguido creciendo en el primer trimestre de 2026. Roza los 2,66 billones de euros, esto es, un 9,3% más que en el mismo periodo del año pasado, pero apenas un 0,4% respecto a los últimos tres meses de 2025, según ha publicado este jueves el Banco de España, que explica este avance por las ganancias de la bolsa y los fondos de inversión.

El total de la riqueza de los hogares supone un máximo histórico, si bien su peso sobre el conjunto de la economía española ha roto con los constantes incrementos desde septiembre de 2023. Se sitúa en el 155,3% del producto interior bruto (PIB), un ligero retroceso respecto al 156,9% al cierre del año pasado, pero todavía por encima del promedio de los últimos años (149,5%), en un contexto de incertidumbre y repunte de la inflación por la guerra en Oriente Medio.

Habrá que esperar a los próximos meses para saber si se ha producido un cambio en la tendencia y la economía española crece más rápido que la riqueza de los hogares.

La cifra de deuda sube, pero baja su ratio sobre el PIB Estos datos de riqueza son netos, es decir, ya restan la deuda de los hogares, que también ha aumentado hasta los 728 miles de millones en el primer trimestre, un 4% más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las Cuentas Financieras de la Economía Española. Las cifras de deuda de los hogares salen bien paradas al ponerlas en relación con el PIB: la ratio se ha reducido al 42,5%, el nivel más bajo desde finales de 1999, algo que se explica porque el conjunto de la economía también ha crecido más que los números rojos de las familias.