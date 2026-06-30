El Gobierno ordena la retirada de cuatro vestigios franquistas en Madrid, Tenerife, Murcia y Almería

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado la incorporación de cuatro nuevos vestigios al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática que, de acuerdo con la ley, deberán ser retirados. En concreto, se trata del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, el Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda (Madrid), y las inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existentes en las catedrales de Murcia y Almería.

"Retirar estos vestigios es un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura", ha explicado este martes el ministro Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa en Madrid, en referencia al acuerdo adoptado a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Torres ha trasladado que, desde el Ministerio, se está trabajando en el estudio de más vestigios, y ha recordado que se están ejecutando los procedimientos relativos a la Cruz de los Caídos de Cáceres y al Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares, en Palma.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, con estas actuaciones el Ministerio continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para "garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". Por su parte, el ministro ha argumentado que "la retirada o resignificación de símbolos de exaltación franquista responde a un imperativo legal para su adecuada contextualización desde los principios democráticos y el respeto a las víctimas de la guerra de España, de la dictadura y de su conexión con los regímenes totalitarios del siglo XX".

El conocido como "Monumento a Franco" de Tenerife El más conocido de estos vestigios es el denominado Monumento a la Victoria. Conocido popularmente como Monumento a Franco, se inauguró en 1964 "con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista". La Comisión Técnica ha estimado que el conjunto escultórico y su programa iconográfico "presentan la Guerra de España como una cruzada salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936". Tal y como ha detallado el Ministerio, se trata de "uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen". La resolución se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara su declaración como Bien de Interés Cultural por mayoría y sin votos en contra, al considerar que "no concurren valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de un monumento cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura". El Gobierno activa la retirada masiva de vestigios franquistas y habilita a particulares a solicitar su supresión

"Una exaltación del fascismo europeo y del franquismo" Esta medida afecta también al Monumento a los Rumanos Caídos, inaugurado en 1970 para homenajear a Ion Mota y Vasile Marín, dirigentes de la Guardia de Hierro rumana fallecidos en 1937 mientras combatían junto a las tropas franquistas. La Guardia de Hierro constituyó "una organización de ideología fascista, ultranacionalista y antisemita, colaboradora del régimen nazi y responsable de la persecución y violencia contra minorías y opositores políticos en Rumanía", según el comunicado del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática. La Comisión Técnica ha acreditado que el monumento "constituye una exaltación del fascismo europeo y del franquismo y que, además, durante décadas ha sido lugar de concentración y homenaje por parte de grupos de extrema derecha". "La permanencia de este monumento en el espacio público resulta incompatible con los principios de la Ley de Memoria Democrática al suponer un reconocimiento público de dirigentes y organizaciones vinculadas a ideologías totalitarias y antidemocráticas", alegan en el comunicado.