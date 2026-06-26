Verónica Barbero y Rosa Martínez presentan una candidatura conjunta para liderar el Movimiento Sumar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han anunciado este viernes que se presentarán como aspirantes a liderar la formación en su próxima asamblea general, que se celebrará el 11 de julio. Con la candidatura conjunta se confirma oficialmente este tándem para tratar de dirigir el Movimiento Sumar, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunciara en febrero que no será cabeza de lista a las generales.

El objetivo de ambas es construir una candidatura de unidad entre los diferentes sectores, según han explicado desde su equipo, para superar la fuerte crisis interna que atraviesa la formación. De hecho, el registro oficial de la lista a la dirección del partido se dará en próximos días porque será de integración, al recalcar dichas fuentes que ese es el consenso mayoritario que existe entre los miembros del partido.

Se trata, por el momento de la única candidatura para la asamblea extraordinaria del 11 de julio, que renovará la dirección en un intento de superar la crisis interna agravada con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y sus críticas a la actual Ejecutiva, encabezada por Lara Hernández.

La dimisión de Moreno se produjo entre duras críticas a la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, mediante una carta a los miembros de la dirección que afirmaba que sobre ésta pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores.

El plazo para presentar las listas termina el 30 de junio El plazo para presentar listas al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección, termina el 30 de junio aunque las candidaturas se publicarán oficialmente el 5 de julio. Según han explicado en un comunicado, las dos dirigentes dan este paso para ser las próximas co-coordinadoras de Movimiento Sumar para "seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo" de Yolanda Díaz. También han desgranado que quieren ayudar a construir un frente de izquierda con otros compañeros de organizaciones distintas para "garantizar" que España "sigue caminando con paso firme para ganar derechos". Además, la portavoz parlamentaria y la secretaria de Estado han prometido que pondrán todos los "esfuerzos" para que Movimiento Sumar se conviertan en una "organización sólida y fuerte en todo el país". Se trata, dicen, de un "pequeño paso" que "es el inicio de un camino que solo tendrá sentido si lo recorremos todas juntas".