Crónicas de una Georgia desplazada

Georgia es la tierra de los desplazados invisibles. El pequeño país del Cáucaso todavía arrastra heridas internas, sociales y políticas, tras lograr la independencia de la Unión Soviética en 1991. Las guerras en Abjasia en los 90 y en Osetia del Sur en 2008 fueron devastadoras para los georgianos, especialmente para los que residían en estas dos regiones ocupadas. Los conflictos obligaron a abandonar sus hogares a unas 300.000 personas, el 8% del total de la población georgiana. Muchos llevan más de 30 años viviendo en antiguos balnearios soviéticos en ruinas de Tskaltubo y otros han formado su propia comunidad en ciudades levantadas desde cero para acogerlos, como Tserovani.

En este nuevo capítulo de ‘Esto merece una explicación’, viajamos a Georgia para conocer e intentar comprender la realidad más allá de los paisajes y las pistas de esquí, para saber cómo es la convivencia en un país donde el 20% del territorio no está controlado por el gobierno y donde uno de cada doce ciudadanos viven fuera de sus lugares de origen.

La guerra de Abjasia en los años 90 El colapso y disolución de la Unión Soviética a principios de los 90 desembocó en la independencia de todas las repúblicas que formaban el país, pero también de algunos territorios autónomos o, incluso, provincias. El caso de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, se aceleró tras la llegada al poder de Zviad Gamsajurdia con un duro discurso ultranacionalista: “Georgia para los georgianos”. Esto provocó que las minorías étnicas nacionales se sintieran marginadas, se movilizaran y estallara la guerra. El conflicto interno en Abjasia derivó en masacres en Gagra y Sujumi en 1992 y 1993, con una posterior limpieza étnica de georgianos por parte de las milicias abjasias. "Hubo un sublevamiento popular que derivó en algo parecido a una limpieza étnica de georgianos, que los llevó a huir para escapar de posibles represalias de los abjasios", explica Carmen Claudín, investigadora no residente del CIDOB de Barcelona y especialista en conflictos postsoviéticos. Uno de los georgianos que logró escapar de Abjasia fue Irakli Khajomia. Tenía solo once años cuando vio cómo fusilaban a casi toda su familia en la ciudad abjasia de Gagra. Ahora tiene 43 años, el pelo completamente blanco desde los trece y ha sufrido dos infartos. Vive en el hotel abandonado Metalurgi, en Tskaltubo, uno de los balnearios soviéticos donde fueron reubicados centenares de miles de desplazados por la guerra en Abjasia. “A los míos los fusilaron en el estadio de Gagra. Yo estaba allí y no pude verlos, solo vi a mi padre”, rememora. Irakli Khajomia, en su habitación del hotel Metalurgi CARLOS MANZANO El actual gobierno georgiano ha vendido el Metalurgi y otros 21 balnearios en Tskaltubo a inversores extranjeros, la mayoría de Oriente Próximo, y está reubicando a los desplazados en pequeños pisos a las afueras de la localidad o de la cercana ciudad de Kutaisi. Pero muchos de ellos, como Irakli, no quieren irse de la que ha sido su casa compartida con cascotes y escombros durante más de 30 años. Temen que la reforma de los hoteles en ruinas empiece antes de que esté listo ese piso, que además solo tendrá cuatro paredes y un retrete. El resto deberán montarlo ellos mismos con su dinero. Interior del hotel Metalurgi en el que siguen viviendo algunos desplazados de Abjasia CARLOS MANZANO Tatiana, de 62 años, nos ha abierto las puertas del hotel Metalurgi de Tskaltubo y ha sido el gran pilar en el que se ha apoyado Irakli durante los últimos treinta años. Ella le ha ayudado a sobrevivir entre escombros, ventanas destruidas y cascotes de lo que en algún momento fue el lujoso alojamiento por el que se paseaba la élite comunista de la URSS. Ahora, ambos, siguen esperando ese piso del gobierno georgiano. Tatiana, desplazada interna de Georgia, en el hotel abandonado Metalurgi CARLOS MANZANO