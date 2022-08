Un año de la guerra entre Georgia y Rusia, un conflicto que sigue abierto

Mientras Georgia conmemora a la luz de una hoguera el primer aniversario de la guerra con Rusia por el control de Osetia del Sur y Abjasia, la comunidad internacional teme nuevos enfrentamientos.El año pasado el conflicto (del) se cobró la vida de casiy provocó más de, de los que unos 30.000 aún no han podido volver a sus casas.La guerra estalló cuando en la madrugada del 7 al 8 de agosto del 2008, las tropas georgianas intentaron recuperar por la fuerza el control sobre Osetia del Sur, a lo querespondió con una contudenteque provocó la alarma internacional.Pero tras cinco días de violentos enfrentamientos, ambas partes firmaron un acuerdo de alto el fuego por el que Rusia se comprometía a replegar sus tropas de las regiones separatistas, algo que Georgia denuncia que no ha cumplido Un año después, la tensión en la frontera entre ambas repúblicas se ha disparado de nuevo y ambas partes se acusan mutuamente de estar preparando nuevas hostilidades.Osetia del Sur, al igual que la otra región georgiana separatista, Abjasia,, y aspira a unirse a la república rusa de Osetia del Norte. Asimismo, en 2006 declararon su independencia, sólo reconocida por Rusia.a ambos gobiernos y el pasado agosto quiso restaurar el orden constitucional en la conflictiva región de Osetia del Sur, donde los enfrentamientos con las autoridades no cesaban.Según las autoridades de Georgia, tanto los secesionistas osetas como los abjasos cuentan con el respaldo político, económico y militar de Moscú.Y es que Rusia es el gran aliado de ambas regiones separatista, en el contexto de la rivalidad entre Rusia y Georgia por el control de la región del Cáucaso.Aunque el conflicto más grave de los últimos tiempos en la zona del Caúcaso fue entre 1990 y 1992, con unos 2.000 muertos, los incesantes episodios de violencia en la zona impiden que se cierre la herida entre estos pueblos vecinos.