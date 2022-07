Georgia lanza una operación en Osetia del Sur pese a la tregua anunciada por Rusia

El Ejército de Georgia ha lanzado una operación militar contra la región separatista prorusa Osetia del Sur, con el fin de "restaurar el orden constitucional", según ha anunciado en una declaración televisada el jefe militar georgiano, general Mamuka Kurachvili. El presidente osetio, Eduard Kokoty, ha confirmado que en torno a la capital, Tskhinvali, se producen "violentos combates", según la agencia Interfax.



"El Gobierno georgiano ha decidido restaurar el orden constitucional en la zona de conflicto"; ha declarado Kurachvili en la cadena Rustavi-2. "Pese a nuestras apelaciones a la paz y al alto el fuego unilateral, los separatistas continúan bombardeando localidades georgianas", ha argumentado.



Aunque no ha especificado la naturaleza de la operación, Georgia no reconoce al Gobierno de la provincia separatista y ha instado a recuperar el control de la región a las autoridades locales.



Reacciones de Rusia y EE.UU.



Los choques entre georgianos y osetios han dejado una decena de muertos este jueves, pese al anuncio de un alto el fuego entre ambos bandos realizado por Rusia. "El paso dado por Georgia es absolutamente incomprensible y muestra que el liderazgo georgiano no merece ninguna confianza", ha comentado el enviado ruso a la región, Yuri Popov, encargado de mediar entre ambos bandos.



Estados Unidos, por su parte, ha instado a Rusia a presionar a los dirigentes de Osetia del Sur para que cesen los combates, según ha señalado en rueda de prensa un portavoz del Departamento de Estado, Gonzalo Gallegos, que ha recalcado que las autoridades estadounidenses están "en estrecho contacto con altos responsables rusos y georgianos".



La tensión entre Osetia del Sur y Abjacia, otra provincia georgiana profusa, y Tiflis se han intensificado en los últimos meses en el contexto de la rivalidad entre Rusia y Georgia por el control de la región del Cáucaso.