Los profesores de la Comunidad de Madrid anuncian que irán a la huelga indefinida el 14 de octubre

Los profesores de la educación pública de la Comunidad de Madrid anuncian su intención de ir a una huelga indefinida a partir del próximo 14 de octubre para exigir mejoras en las condiciones laborales y educativas. La decisión la han tomado los sindicatos mayoritarios CC.OO., UGT, STEM y CNT y cuentan con el apoyo de entidades docentes, con el apoyo Menos Lectivas, Escuela Pública de Todos para Todos, Contra Corriente, Educación Especial Digna, Frente Estudiantes, Marea Verde, Queremos FP o el Sindicato de Estudiantes, entre otras.

La medida se ha tomado en la "gran asamblea unitaria" celebrada este miércoles en el Auditorio Marcelino Camacho. "Cerca de 500 asistentes a la Gran Asamblea Unitaria del Profesorado, hemos decidido ir a la huelga indefinida el próximo 14 de octubre", ha explicado un portavoz del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM). Entre las reivindicaciones, se exige "la bajada de ratio para todas las etapas educativas" y "la recuperación de poder adquisitivo perdido durante estos años desde los recortes" que el sindicato cifra en 600 euros mensuales de salario. Además, reclaman "la bajada de horas lectivas: 17 para secundaria y 22 para infantil y primaria".

En ese encuentro, se ha acordado la composición de un comité de huelga unitario que negociará con la Administración y una tabla de reivindicativa "para poner fin a los recortes". La movilización cuenta con el respaldo mayoritario de las plantillas que, asegura el STEM, ha dicho "basta". La protesta secunda "el ejemplo de lucha del profesorado en Asturias, Cantabria, Cataluña y País Valenciano" y abre "una importante oportunidad de presentar batalla y alcanzar una importante victoria".