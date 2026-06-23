Ousman Umar lleva su odisea al cine en 'Viaje al país de los blancos': "Ningún ser humano merece ver tanto dolor"

En 1988 un niño que vivía en una pequeña aldea de Ghana vio por primera vez un avión sobre su cabeza en el que le dijeron que “solo podían viajar personas de piel blanca”. Así que, con 12 años, decidió viajar al país de los blancos, iniciando un periplo de cinco años que le llevó por ocho países africanos y durante el que estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones. Hasta que logró llegar a las Canarias, donde, como era menor de edad, lo mandaron a Barcelona. Así comenzó la historia de Ousman Umar, que acabó fundando la ONG NASCO Feeding Minds con el fin de proporcionar acceso a la información y la educación a los jóvenes de Ghana.

Una sorprendente historia que Ousman contó en un libro y una novela gráfica. Y que ahora llega a los cines en Viaje al país de los blancos, una película dirigida por Dani Sancho y protagonizada por Emma Vilarasau, Victor Sey, Benjamin Kakraba y el propio Ousman Umar. Se estrena en cines este viernes y hemos hablado con Dani y Ousmar en Madrid.

“Ver mi historia en una pantalla de cine es un sueño hecho realidad –nos confiesa Ousmar-. Jamás hubiera imaginado que fuera posible. Mi propósito en la vida es ser portavoz de los compañeros que no llegaron con vida y, sobre todo, trabajar para evitar que otros no sufran lo que yo sufrí. Y creo que, para eso no hay nada mejor que el cine”.

Pero… ¿qué llevó a ese niño a jugarse la vida cruzando África y el océano? “Lo que me sacó de mi tribu fue la curiosidad y la falta de información, que me llevaron a realizar ese viaje que duró cinco terribles años y durante el que más del 97% de mis compañeros perdieron la vida en el camino. Además, creo que ningún ser humano, y menos de 12 años, merece ver tanta maldad, tanto dolor, como el que yo vi durante el camino y que muchos sufrimos en esa travesía”.

Fotograma de 'Viaje al país de los blancos'

"No huía de una guerra ni de una crisis de hambruna" Desde que conoció a Ousman, hace diez años, Dani Sancho quiso llevar su vida al cine: “Lo que más me llamó la atención fue el motivo por el que decidió viajar. Él no huía de una guerra ni de una crisis de hambruna. Él quería conocer mundo, quería descubrir lo que era el país de los blancos. Quería entender cómo funciona el mundo”. “Creo que eso es algo que todos tenemos dentro –continúa el director-. Es como una pulsión universal que nos mueve a todos. Y que también ha movido las sociedades a lo largo de los siglos. La historia de Ousman me parecía un punto de partida muy interesante para hablar de lo que es la libertad; y a partir de ahí intentar tocar otros temas, como que nos pensemos que tenemos un derecho adquirido por el simple hecho de haber nacido en un sitio concreto”. “También me llamaba mucho la atención –añade el director-, que, después de ese viaje terrible que comparte con mucha gente, cuando llegó a Barcelona a Ousman le pasó algo sorprendente, que conoció a Montserrat Roura, que le cambió la vida. Y eso es otro punto interesante de la historia, cómo, a partir de ahí, Ousman acabó transformando todas las cosas malas que había sufrido en cosas buenas”. “Porque la historia de Ousman –concluye Dani-, también es una historia de superación personal, de resiliencia, de adaptación… Es una persona muy inteligente, muy empática y que sabe leer muy bien a la gente. Pero yo no me quería quedar solo con esa historia de superación, no quería que fuera una historia de triunfalismo porque creo que no estaríamos haciendo justicia a toda la gente que no llega, que pierde la vida en el camino, casi siempre por una cuestión de azar. Ousman supo forjar su propia suerte, pero también hay que tenerla”.

“Mi historia es la historia de la humanidad” Ousman tuvo la suerte de conocer a Monserrat, que le cambió completamente la vida. “Soy incapaz de saber qué hubiera sido de mi vida sin ella –nos confiesa-. Creo que ella es el mejor ejemplo de que el mundo está lleno de gente bondadosa. Es cierto que hay gente con maldad, pero también hay gente buena y gracias a eso hoy estoy aquí, hablando con vosotros. Creo realmente que hay esperanza en el mundo porque hay personas como Monserrat”. Hablando de las malas personas preguntamos a Ousman qué opina de los que acusan a los inmigrantes de todos los problemas. “Es curioso porque mi historia, la de miles de personas que se juegan la vida haciendo esa travesía cada día, es la historia de la humanidad. Moverse de un sitio a otro, querer progresar, está impregnado en nuestro ADN”. 07.21 min No es un día cualquiera - En el país de los blancos con Ousman Umar: educar en origen “Querer mejorar es algo intrínseco al ser humano –añade-. Lo que ocurre es que tenemos muy poca memoria. Hace poco leí un artículo del año 1949 donde se hablaba de cómo llegaban pateras a Venezuela con la gente apilada. ¿Y de dónde venían? No venían de África. Eran españoles que. hasta 1952, cuando Franco firmó un acuerdo con el entonces presidente de Venezuela para que los españoles pudieran viajar legalmente para trabajar allí”. Sobre el mismo tema, Dani Sancho nos comenta: “Vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Y cada vez más desinformada, aunque parezca lo contrario. Porque es la cultura de la desinformación, de seguir el algoritmo, de alimentar lo que crees que quieres. Al final es más fácil pensar en uno mismo y no en lo que puedan estar sufriendo los demás. Creo que vivimos una profunda crisis de empatía y, como decía Ousman, la gente tiene la memoria muy corta. Hay muchísima gente que viene de clase humilde, de clase trabajadora, que ahora mismo es clase media y que ha olvidado sus orígenes humildes. Además, tendemos a pensar que nosotros nunca necesitaremos ayuda, que nunca pasaremos esas penurias. Pero en realidad nunca sabemos cómo podemos acabar”. Fotograma de 'Viaje al país de los blancos'

Un auténtico éxodo Estamos acostumbrados a las imágenes de pateras llenas de gente llegando a nuestras costas, pero antes de eso, los migrantes pueden estar viajando en condiciones penosas, a merced de los elementos y de las mafias, durante varios años. “Si –nos comenta Dani-, antes de las pateras, antes de ser noticia, hay muchísimos subsaharianos que mueren cruzando el desierto del Sáhara para ir al norte de África. Es una ruta peligrosísima, más peligrosa incluso que el mar. Un auténtico agujero negro en donde la gente se pierde. Y en donde las mafias, como le pasó a Ousman, abandonan a la gente en medio del desierto” (Ousman fue uno de los 6 supervivientes de un grupo de 56 personas). “Y ahí –añade el director-, no hay ningún recuento de víctimas. Es terrible como, detrás de todas estas historias hay travesías que duran muchísimos años. Muchos mueren y otros muchos se quedan colgados en mitad de la nada porque se les acaba el dinero y no pueden avanzar ni retroceder. Hay historias muy duras”. 07.36 min No es un día cualquiera - "En el país de los blancos" con Ousman Umar