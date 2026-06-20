Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027: "Es lo mejor en estos momentos"

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado este sábado que no se presentará a las primarias para encabezar la lista de los socialistas de Baleares en las elecciones autonómicas de 2027.

"Lo hago por una responsabilidad enorme en el momento en el que vivimos, creo que es lo mejor en estos momentos", ha dicho Armengol con ocasión de la reunión del Consejo Político socialista balear que se celebra en Palma.

La política mallorquina ha mostrado su intención, si así lo decide el partido, de ir en la lista al Congreso cuando el presidente, Pedro Sánchez, convoque las próximas elecciones generales, que serán también en 2027, ha asegurado.

Con esta decisión, Armengol renuncia a optar a un tercer mandato al frente del Govern balear, después de haber presidido la comunidad autónoma durante dos legislaturas consecutivas, entre 2015 y 2023.

La dirigente socialista continuará, no obstante, como secretaria general del PSIB, cargo que ocupa desde 2012, además de mantener la presidencia del Congreso, responsabilidad que desempeña desde 2023.

La secretaria de Estado de Turismo, posible candidata El anuncio abre ahora el proceso para elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas de 2027 y que se enfrentará a la actual presidenta autonómica, Marga Prohens (PP). Entre los nombres mejor situados para asumir ese liderazgo figura el de la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, según han indicado a Efe fuentes socialistas. La elección del candidato se decidirá mediante el proceso de primarias previsto para este mes de julio, en el que podrán participar los afiliados del partido. La presidenta del Congreso ha recordado que siempre ha sentido "una fuerza y un calor inmensos" por parte de la organización socialista a lo largo de su trayectoria política y ha pedido ese mismo respaldo para los futuros candidatos socialistas a las elecciones autonómicas, municipales y a los consejos insulares.