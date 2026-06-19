Concéntrico y su arquitectura efímera transforman Logroño e invitan a "cambiar las reglas"

La cúpula de la carpa de un circo emerge enmedio de un solar abandonado que solo conserva sus muros perimetrales, una imagen extraña y poética que pone color a una parcela en ruinas en el casco antiguo de Logroño.

La intervención urbana forma parte del festival internacional de arquitectura Concéntrico 2026 que, del 18 al 23 de junio, transforma la capital riojana en un campo de pruebas para reinventar los espacios de las ciudades.

El circo pobre de Smiljan Radić, galardonado con el Premio Pritzker 2026, es una de las 22 propuestas de arquitectos, diseñadores, artistas e investigadores que los viandantes se pueden encontrar en plazas, calles, jardines, riberas o incluso viñedos.

El director del festival, Javier Peña, explica que el chileno aceptó participar antes de recibir el Pritzker y tenía "muy claro lo que iba a hacer". Radić ha instalado un circo de veinte metros de diámetro en un terreno en la calle Mayor. En su interior, algunas sillas plegables sobre el suelo de tierra y seis pantallas para ver Le petit chapiteau (Joris Ivens, 1963), un corto de siete minutos filmado en Valparaíso.

Interior del circo pobre en la XII edición del festival de arquitectura. Concéntrico

Peña señala que Radić es "un arquitecto con mucho talento" y su propuesta es "increíble", describe el circo como. "un espacio mágico, poético que muestra el poder no tanto de la arquitectura como de la memoria, como estas experiencias que a veces son tan mínimas te dejan una impronta muy grande".

El circo pobre, esa ciudad que nunca se fija del todo al suelo, se inscribe en la línea curatorial Identidad y Ficción, mientras que otros proyectos responden a los ámbitos de Ecologías Urbanas y Ephemeral Agents.

Contra el cambio climático Cuando las temperaturas suben por encima de los 37 grados centígrados, el público agradece descansar en Shade, Breeze, Cooling de Noof group que, a través de elementos estandarizados, tableros de madera y un sistema de agua nebulizada "humaniza el lugar", la zona comercial entre San Antón y la Gran Vía. Esta intervención se sitúa en uno de los 19 puntos críticos para actuar frente al cambio climático, según un informe del Ayuntamiento de Logroño. Peña dice que se ha construido "de una forma casi de guerrilla, para intentar mostrar un proyecto piloto que se podría replicar en otros tamaños". Opina que, además de peatonalizar la zona y quitar los coches, "los suelos hay que hacerlos permeables, mucho más cercanos". El fundador de Concéntrico reconoce que un proyecto "muy sensible" es el de AAU Anastas, un dúo de arquitectos que tienen una radio en Belén y trabajan sobre los sonidos de Palestina. En Cathedral for one muestran "esa doble creatividad desde lo arquitectónico, pero también desde lo sonoro. Es una pieza muy íntima, desvela muchas cosas y se puede ver en el patio del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja".

Recuerdos de verano La memoria sentimental de la playa del Ebro, piscinas inundables por el río, que forman parte de los recuerdos de varias generaciones, se recrea en Summer Shapes Memories del estudio suizo OFREIA con una cancha de basket cercana al cementerio convertida en un fantástico lago de niebla. Imagen conceptual de la instalación 'Summer Shapes Memories'. Concéntrico La intervención reinterpreta esa memoria emocional: "La pista de baloncesto reconvertida en un espacio en el que un sistema de nebulización te permite mejorar el clima, pero las barcas con ruedas se mueven de una forma muy lúdica. Es algo que genera una sonrisa en toda la gente que acude", apunta Peña. La arquitectura efímera está muy ligada a las fiestas populares. Uno de los símbolos más icónicos de Logroño es el arco de San Bernabé, una estructura metálica que se recubre de boj y se instala al comienzo de la calle Portales en torno al 11 de junio y se suele desmontar al final de la fiesta, pero no este año. La artista italiana Matilde Cassini delante de 'La serrana de San Bernabé'. EFE/Raquel Manzanares La arquitecta italiana Matilde Cassani ha vestido el arco con una falda típica regional, roja con dos franjas negras, cuyo estreno ha estado acompañado de una jota. "Los símbolos, las tradiciones, pueden cobrar nuevas vidas con los ojos de la contemporaneidad". Peña añade que para mantenerse hay que darles nuevas lecturas, transformarlos y que las generaciones actuales los sientan como suyos. Entroncando con otra celebración, el estudio belga CENTRAL y el fotógrafo Maxime Delvaux han desplegado una playa circular en la plaza del Mercado con un tótem gigante que arderá en la fecha mágica del 23 de junio. Peña describe que "la montaña de arena irá bajando, disipándose, para que el tótem emerja y quede en su plenitud, para que nos ilumine en esa clausura con el ritual del fuego de la noche de San Juan". Al director de Concéntrico, le parece "muy interesante" La escalera de la cigüeña, un trabajo del estudio de Chicago Future Firm que permite salvar los 17 metros de altura del Puerte de Hierro y bajar al Parque del Ebro sin cruzar una carretera porque el "púlmon de la ciudad" tiene un "acceso díficil, serpenteante". 'La escalera de la cigüeña' facilita el acceso al Parque del Ebro. EFE/Raquel Manzanares A la hora de apostar por los proyectos que se quedarán, Peña indica que el jardín de la calle Mayor está desde el año pasado. El equipo de Finlandia Suomi-Koivisto & IC-98 "detectó una serie de plantas que querían testar cómo podían funcionar sin ser mantenidas. Ahí hicimos el experimento y cuando hemos vuelto a abrir el jardín ha permanecido prácticamente en su integridad", un ejercicio "muy interesante" para ver cómo las plantas pueden sobrevivir a este clima. En la misma línea, el jardín comunitario que ha creado Sahra Hersi con los vecinos del barrio Madre de Dios o el espacio de intercambio de semillas de la biblioteca Rafael Azcona "son dos proyectos que van a permanecer-asegura Peña-" e integrarse en el paisaje urbano.