La Ciudad estudia acudir a la vía penal por las deficiencias de la desaladora

La Ciudad Autónoma estudia emprender acciones por la vía penal contra el Gobierno central por el estado en que recibió la planta desalinizadora de Melilla. Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, que acusa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de haber transferido la instalación con importantes deficiencias y sin la documentación necesaria para su funcionamiento.

Según Ventura, los servicios jurídicos "ya trabajan en una denuncia administrativa" contra el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Delegación del Gobierno. La Ciudad no descarta ampliar esas actuaciones a la jurisdicción penal.

Nuevo cruce de acusaciones Por su parte, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que responsabiliza al Ejecutivo melillense de la gestión del servicio desde marzo de 2024, fecha en la que la Ciudad asumió la explotación y mantenimiento de la desaladora. Moh sostiene que el Gobierno local debe "centrarse en resolver los problemas de abastecimiento" que afectan a distintos barrios de la ciudad y critica que se busquen responsabilidades fuera de su administración. Por su parte, Ventura defiende que muchas de las incidencias actuales tienen su origen en el estado en que fue entregada la infraestructura y asegura que la Ciudad ha tenido que ejecutar actuaciones de emergencia millonarias para adaptar la planta a la normativa vigente.