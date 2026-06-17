Más de 60 jueces acuden a las XXXI Jornadas Jurídicas del Centro UNED Melilla

Como cada junio desde hace 31 años, la UNED de Melilla se convierte en el epicentro del mundo judicial gracias a las Jornadas Enrique Ruiz Vadillo. Se trata de una de las actividades más longevas del centro y suponen el broche a las actividades por su 50 aniversario.

El evento está organizado por la UNED, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y el Consejo General del Poder Judicial. Durante tres días, los asistentes podrán participar en diferentes conferencias centradas en asuntos de actualidad relacionados con la administración de justicia y la evolución del sistema judicial español.