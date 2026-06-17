Más de 60 jueces acuden a las XXXI Jornadas Jurídicas del Centro UNED Melilla
- Se celebrarán del 17 al 19 de junio en el Aula 10 de la universidad
- Estas jornadas están consideradas entre las más prestigiosas en el mundo judicial
Como cada junio desde hace 31 años, la UNED de Melilla se convierte en el epicentro del mundo judicial gracias a las Jornadas Enrique Ruiz Vadillo. Se trata de una de las actividades más longevas del centro y suponen el broche a las actividades por su 50 aniversario.
El evento está organizado por la UNED, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y el Consejo General del Poder Judicial. Durante tres días, los asistentes podrán participar en diferentes conferencias centradas en asuntos de actualidad relacionados con la administración de justicia y la evolución del sistema judicial español.
Caras reconocidas
Estas jornadas suelen contar con la participación de personalidades destacadas de la judicatura. Esta edición contará con la presencia del presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, que intervendrá durante la segunda jornada con una conferencia dedicada al presente y futuro de la Audiencia Nacional.
Su participación se suma a la de otros reconocidos juristas que forman parte del cartel de esta edición. Entre ellos destaca Pablo Llarena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reconocido por ser el juez instructor de la causa del procés.
También estarán María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional, y José de la Mata, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y vicepresidente de Eurojust.
Las jornadas incluirán ocho ponencias en las que se abordarán cuestiones como la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, la justicia restaurativa, las claves del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional o la influencia de los sesgos cognitivos en los procesos de enjuiciamiento.
Este encuentro está dirigido por Manuel Torres Vela, presidente de la Sección IV de la Audiencia Provincial de Málaga.