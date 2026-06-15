El Gobierno lanza una "macroconvocatoria" de oposiciones de Justicia: 575 de jueces y fiscales y 125 de magistrados

El Gobierno ha lanzado una "macroconvocatoria" de oposiciones de Justicia que se iniciará en octubre, según las bases publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con un total de 700 plazas de jueces y fiscales. En concreto, se trata de 375 plazas de jueces, 200 de fiscales y 125 de magistrados por el denominado cuarto turno, en un nuevo proceso selectivo con "más del triple" de las plazas convocadas en 2025, según señala Moncloa a través de un comunicado.

Las bases de la convocatoria de empleo público las recoge este lunes el último BOE y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes las ha compartido a través de un mensaje en las redes sociales.

“El Gobierno lanza la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales de la historia.



En este enlace podrás consultar todas las resoluciones publicadas en el BOE 👇🏼https://t.co/yJWqSlO4qL“ — Ministerio de la Presidencia, Justicia y R. Cortes (@justiciagob) June 15, 2026

El ministro Félix Bolaños anunció la "macroconvocatoria" de empleo público de Justicia en una sesión de control al Ejecutivo el pasado febrero, en la que habló de la "mayor creación de plazas de jueces y magistrados de la historia de la democracia".

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, como se conoce el concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

Además de esta macroconvocatoria, el Ejecutivo prepara la creación de 700 plazas de jueces y fiscales, según un comunicado en la que califica como "mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal de nuestra historia".