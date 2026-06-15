El Gobierno lanza una "macroconvocatoria" de oposiciones de Justicia: 575 de jueces y fiscales y 125 de magistrados
- El Consejo General del Poder Judicial convoca un concurso oposición entre juristas con más de diez años de ejercicio
- Además, el Ejecutivo prepara la creación de 700 plazas de jueces y fiscales, en la "mayor ampliación de la plantilla judicial"
El Gobierno ha lanzado una "macroconvocatoria" de oposiciones de Justicia que se iniciará en octubre, según las bases publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con un total de 700 plazas de jueces y fiscales. En concreto, se trata de 375 plazas de jueces, 200 de fiscales y 125 de magistrados por el denominado cuarto turno, en un nuevo proceso selectivo con "más del triple" de las plazas convocadas en 2025, según señala Moncloa a través de un comunicado.
Las bases de la convocatoria de empleo público las recoge este lunes el último BOE y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes las ha compartido a través de un mensaje en las redes sociales.
“El Gobierno lanza la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales de la historia.— Ministerio de la Presidencia, Justicia y R. Cortes (@justiciagob) June 15, 2026
En este enlace podrás consultar todas las resoluciones publicadas en el BOE 👇🏼https://t.co/yJWqSlO4qL“
El ministro Félix Bolaños anunció la "macroconvocatoria" de empleo público de Justicia en una sesión de control al Ejecutivo el pasado febrero, en la que habló de la "mayor creación de plazas de jueces y magistrados de la historia de la democracia".
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, como se conoce el concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.
Además de esta macroconvocatoria, el Ejecutivo prepara la creación de 700 plazas de jueces y fiscales, según un comunicado en la que califica como "mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal de nuestra historia".
Convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años
En relación con la ampliación de la plantilla judicial, se van a crear 500 plazas de jueces, lo que según el Ejecutivo supone una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%, una cifra que señala como "superior a la suma de las plazas creadas durante la última década", y 200 de fiscales, un 7,1% más, después de que, según Moncloa, en los últimos 20 años nunca se hayan creado más de 100 nuevas plazas en un solo año.
La medida quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos Reales Decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.
Ambos procesos, la macroconvcatoria y la ampliación de la plantilla judicial, se enmarcan en la "mayor transformación de la Justicia en décadas", impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según el Ejecutivo, que señala cifra en 2.515 las plazas de jueces y fiscales convocadas desde 2018.
El Gobierno señala que ha aprobado leyes dirigidas a su digitalización y a una nueva organización más eficiente, pasando de procesos analógicos y estructuras del siglo XIX a otros digitales y que trabajan en red para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano la Justicia.
Además, sigue la tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.