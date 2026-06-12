Perelló respalda a los jueces como "garantes" de los derechos fundamentales: "Deben ser protegidos de presiones"

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado su "absoluto respaldo" a los "grandes profesionales" de la carrera judicial en especial a aquellos jueces que "se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada, ni de un Estado de Derecho".

Perelló ha dicho en su discurso de clausura de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España celebradas en Ávila que "los jueces ejercen su función constitucional con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusiva de la ley y del Derecho, sin ninguna otra finalidad".

Así ha intervenido la presidenta del alto tribunal en defensa de los jueces sólo un día después de que el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, dijo este jueces, tras las últimas informaciones sobre el caso Leire, que "hay jueces que prevarican" y que "si no son ellos, es alguien de su entorno".

La pres identa del alto tribunal ha defendido la labor de los jueces, "quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria". Por ello, ha dicho que "deben ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio".