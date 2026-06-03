Puente, tras exigir el CGPJ "respeto": "Deberían proteger menos a quienes ensucian la justicia con sus abusos"

Un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrase "preocupación" por las manifestaciones de "responsables de altas instituciones del Estado" que "cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" en distintas "actuaciones judiciales", el Gobierno redobla su crítica al máximo organismo de los jueces. Todo ello, a pesar de que en un primer momento la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiterase el "respeto profundo" del Ejecutivo por la Justicia y a su "independencia" y considerase "perfectamente compatible" con manifestar la opinión sobre algunos procedimientos judiciales.

"Defiendo la separación de poderes, la Justicia hace justicia, el Gobierno gobierna y el Parlamento legisla. Y eso vale para todos. Yo respeto ese comunicado y comparto sus principios", ha dicho el ministro de Transición Ecológica, Óscar López. Sin embargo, acto seguido ha mostrado malestar. "A veces dudo si mandarle al CGPJ todas las declaraciones que ha hecho el PP contra la Justicia, la Policía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha expresado.

Según López, "nadie ha hecho más ataques al Estado de derecho cho que el PP", ha insistido. "Espero que alguna vez haya un comunicado también de ese tipo", ha añadido.

También ha sido muy crítico el ministro de Transportes, Óscar Puente. "El Poder Judicial está sometido a la crítica, como el resto de poderes", ha justificado en un mensaje publicado en la red social X. "Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos", ha añadido el ministro.