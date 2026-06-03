Puente, tras exigir el CGPJ "respeto": "Deberían proteger menos a quienes ensucian la justicia con sus abusos"
- El CGPJ expresó este martes su "preocupación" por las declaraciones del Gobierno cuestionando la independencia judicial
- El máximo organismo de los jueces sostuvieron que estas afirmaciones contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía
Un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrase "preocupación" por las manifestaciones de "responsables de altas instituciones del Estado" que "cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" en distintas "actuaciones judiciales", el Gobierno redobla su crítica al máximo organismo de los jueces. Todo ello, a pesar de que en un primer momento la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiterase el "respeto profundo" del Ejecutivo por la Justicia y a su "independencia" y considerase "perfectamente compatible" con manifestar la opinión sobre algunos procedimientos judiciales.
"Defiendo la separación de poderes, la Justicia hace justicia, el Gobierno gobierna y el Parlamento legisla. Y eso vale para todos. Yo respeto ese comunicado y comparto sus principios", ha dicho el ministro de Transición Ecológica, Óscar López. Sin embargo, acto seguido ha mostrado malestar. "A veces dudo si mandarle al CGPJ todas las declaraciones que ha hecho el PP contra la Justicia, la Policía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha expresado.
Según López, "nadie ha hecho más ataques al Estado de derecho cho que el PP", ha insistido. "Espero que alguna vez haya un comunicado también de ese tipo", ha añadido.
También ha sido muy crítico el ministro de Transportes, Óscar Puente. "El Poder Judicial está sometido a la crítica, como el resto de poderes", ha justificado en un mensaje publicado en la red social X. "Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos", ha añadido el ministro.
El choque Gobierno-Justicia, un desencuentro que viene de lejos
Para el ministro de Transportes, criticar "actuaciones concretas no supone cuestionar" al CGPJ y a la judicatura. "La inmensa mayoría de los jueces son profesionales serios. El CGPJ debería pensar más en ellos, y menos en proteger a quienes ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos", ha especificado.
El Gobierno sostiene que hay una estrategia para "derribar" al Ejecutivo de Sánchez y esta se sustenta en las causas judiciales que salpican al PSOE y al hermano y mujer del presidente.
El choque entre Gobierno y judicatura viene de lejos, con acusaciones directas de lawfare por las investigaciones al entorno del presidente del Gobierno. Hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado al respecto y ha repetido en varias ocasiones que "hay jueces que hacen política", en alusión a los casos judicializados de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, que estos días se juzga en un tribunal de Badajoz.
Ahora, después de que el órgano de los jueces reaccionase, sin mencionarlo expresamente, a las declaraciones de miembros del Ejecutivo cuestionando algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, el choque entre Gobierno y jueces viven un capítulo más, y a punta a que no será el último.