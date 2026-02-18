Bolaños anuncia una "macroconvocatoria" de 500 plazas pactada con el CGPJ para el acceso a la carrera judicial

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado una "macroconvocatoria" de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, que se va a llevar a cabo "por parte del ministerio y del Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ).

Así lo ha expuesto Bolaños en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en la que ha señalado que esta convocatoria supondrá la "mayor creación de plazas de jueces y magistrados de la historia de la democracia".

Respondiendo a la diputada de ERC Pilar Vallugera, el ministro ha anunciado que, de esas 500 plazas, 375 serán para el turno libre --por oposición-- y que serán convocadas por el Ministerio, mientras que las 125 restantes estarán destinadas al llamado cuarto turno, previsto para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia, que convocará el CGPJ.

Bolaños ha celebrado que, "por primera vez en la historia", se cumple "con el 25% de las plazas que están reservadas para el cuarto turno" y ha señalado que "es un anuncio importantísimo para todos, para la carrera judicial, para opositores y también para los ciudadanos".

Bolaños también hace hincapié en la consolidación de las becas Seré El titular de Justicia también ha hecho hincapié en la consolidación de las becas Seré, una ayuda equiparada al salario mínimo "para que todo el mundo, con independencia de la renta de su familia, pueda opositar a la carrera fiscal, judicial o a la Abogacía del Estado". "Y también hemos puesto en funcionamiento ya en todo nuestro país los tribunales de instancia que han sustituido a los vetustos juzgados unipersonales, que eran la causa de buena parte de los problemas históricos de la justicia", ha apuntado. Estas reformas "son positivas para todos los operadores jurídicos", ha manifestado Bolaños, porque se va a "más que triplicar las plazas para poder acceder a la carrera judicial". Asimismo, el ministro ha expuesto que estas medidas ayudarán "a conseguir un servicio público de la justicia que sea más cercano, que sea más ágil, con carga de trabajo más razonable y que dicte resoluciones en un tiempo más breve". La diputada de ERC ha pedido cuentas al ministro sobre el proceso de estabilización extraordinario de más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos anunciado el pasado junio porque "es una cuestión que compete al Ministerio". Valluguera ha manifestado "que hay que estabilizar a los funcionarios y las funcionarias interinas de la Administración de Justicia", ya que "ayer salieron algunos listados de quién se queda y hay mujeres de 50 o 55 años llorando por las esquinas porque han perdido un trabajo que hace 25 años que desempeñan". "El Gobierno no ha sido capaz de afrontar la estabilización de las personas interinas, funcionarios precarizados, mal servicio, que no se impone cuando se tiene que imponer, porque los jueces necesitan a esos funcionarios para trabajar en los juzgados, porque si no, no hay administración de justicia", ha remachado. Así, la diputada ha pedido que, "por favor, estabilicen ya". Bolaños ha zanjado la cuestión en pocos segundos: "Estamos estabilizando. Muchas gracias".

El CGPJ propone convocar 375 plazas para el turno libre El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad proponer al órgano responsable de convocar las pruebas de acceso para las carreras judicial y fiscal que "se oferten 375 nuevas plazas de juez" ante la "urgente necesidad" de llenar las "260 vacantes estructurales". En una nota de prensa difundida este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces considera que "el elevado número de vacantes existentes y previsibles" no permite su cobertura "de una sola vez, sino con un esfuerzo constante y sostenido". "En todo caso, la urgente necesidad de incorporar nuevos jueces exige elevar el número de plazas ofertadas en las últimas convocatorias", señala el CGPJ. Por ello, estima conveniente proponer a la Comisión de Selección que la oferta de plazas para jueces ascienda a 375 --las anteriores convocatorias fueron 120--, "sin perjuicio de las que correspondan a la carrera fiscal". Además, el Pleno ha acordado encomendar a la Comisión de Escuela Judicial la preparación de una propuesta de ley que "permita acortar los plazos de incorporación de los nuevos jueces a la carrera judicial". Y por otra parte, el Consejo ha acordado que el Servicio de Personal Judicial informe "acerca de las vacantes" que procede cubrir por la vía del cuarto turno "a los efectos de efectuar una nueva convocatoria".