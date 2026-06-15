La Justicia británica avala la decisión del Gobierno de ilegalizar a la organización Palestine Action

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha avalado este lunes la prohibición de Palestine Action, el grupo propalestino ilegalizado el año pasado por sus acciones contra empresas vinculadas a la industria armamentística israelí, al concluir que la medida adoptada por el Gobierno fue proporcionada y ajustada a derecho.

La resolución revoca un fallo anterior que había cuestionado la legalidad de la proscripción de la organización y supone un respaldo a la posición defendida por el Ejecutivo laborista desde julio de 2025, cuando incluyó al grupo en la lista de organizaciones prohibidas bajo la legislación antiterrorista.

El Gobierno justificó entonces la decisión por las acciones llevadas a cabo por Palestine Action para obstaculizar el suministro de armamento a Israel. Según las autoridades, esas campañas incluyeron ocupaciones de instalaciones, actos de sabotaje y daños materiales contra empresas del sector de defensa.

La sentencia corrige el criterio mantenido meses atrás por el Alto Tribunal, que había advertido de posibles vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y de manifestación. El Tribunal de Apelaciones considera ahora que las restricciones impuestas son compatibles con la ley dada la naturaleza de las actividades atribuidas al grupo.

La policía detiene a manifestantes a las afueras del Tribunal de la Corona de Woolwich, durante una audiencia en la que activistas de Palestine Action serán sentenciados por allanamiento de la sede de la empresa israelí de defensa Elbit Systems DPA via Europa Press DPA