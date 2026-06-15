La UE no garantiza la maleta de mano gratuita pero exige mayor transparencia en los precios a las aerolíneas

La Unión Europea permitirá a las aerolíneas cobrar por la maleta de mano, pero les exigirá mayor transparencia en el precio de los billetes. El Parlamento Europeo ha validado este lunes el acuerdo sobre la reforma sobre los derechos de los pasajeros alcanzado el pasado viernes por el Consejo de la UE -los ministros de los Veintisiete-, que incluye estas medidas y otras como mantener el actual derecho a recibir compensación cuando un vuelo se retrasa más de tres horas.

La reforma, que ha tardado más de diez años en negociarse, fue aprobada con los votos en contra de España y Letonia y las abstenciones de Finlandia y Austria. El Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy mostró su rechazo al acuerdo precisamente porque "no garantiza derechos que para nosotros son fundamentales como la gratuidad del equipaje de mano", aunque sí que reconocía "avances" en la nueva legislación.

"La gratuidad del equipaje de mano es un derecho reconocido para los pasajeros, tal y como han defendido decenas de sentencias de los tribunales en España, y tal y como señaló una sentencia del TJUE, en la que de basó el Ministerio de Consumo para sancionar a cinco aerolíneas lowcost por, entre otras infracciones, cobrar a los pasajeros por este equipaje", apuntaron el viernes. Sin embargo, la Comisión Europea abrió expediente a España por multar a estas compañías.

El precio del billete incluirá el de la maleta de mano Los pasajeros podrán llevar sin coste adicional un pequeño artículo personal, como un bolso o una mochila. Además, el precio básico del billete deberá incluir la maleta de mano. Se exige así mayor transparencia a las compañías aéreas para que los pasajeros puedan comparar los precios entre unas y otras antes de hacer una reserva. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) criticó el viernes este punto del acuerdo. Llevar a bordo una maleta de mano es un servicio que no todos los pasajeros precisan, señalaron, por lo que sería contrario a la legislación comunitaria. Esta legislación, según ha afirmado la patronal, establece que cualquier suplemento opcional no debe de incluirse en la tarifa inicialmente ofrecida, sino que debe ser el cliente el que lo elija. El equipaje de mano está incluido en el billete de avión: ¿cómo reclamar si la aerolínea me lo cobra? RUTH DRAKE

Derecho a compensación por retrasos de más de tres horas Los viajeros tendrán derecho a recibir una compensación cuando el vuelo se retrase más de tres horas y la cantidad a reembolsar oscilará entre los 250 y los 600 euros, en función de la distancia. También rebirán una indemnización cuando el vuelo se cancele menos de 14 días antes de su salida. El Parlamento Europeo ha conseguido mantener así el status quo, en contra de los países de la UE, que inicialmente habían acordado ampliar hasta las 4 horas el tiempo de retraso para recibir compensación y reducir las cantidades que debían pagar las compañías aéreas. En caso de que los pasajeros tengan derecho a recibir una compensación, las aerolíneas tendrán que informarles en un máximo de 96 horas desde el aterrizaje del vuelo y deberán hacerlo de forma clara. El Ministerio de Consumo criticó que el texto aprobado "no actualiza las cantidades de indemnización por retraso o cancelaciones", unas cantidades que "llevan estables 20 años". La reforma también establece que, en caso de retrasos, los pasajeros aéreos tienen derecho a recibir un tentempié cada dos horas de espera, una comida tras tres horas de espera, y una cada cinco horas a partir de entonces (hasta un máximo de tres comidas al día), además de acceso a Internet y dos llamadas telefónicas. Cuando sea necesario pernoctar una o más noches, se deberá alojar a los pasajeros en un hotel de forma gratuita y proporcionarles transporte gratuito desde el aeropuerto hasta el alojamiento y viceversa.Si una compañía aérea no presta la asistencia requerida, los pasajeros podrán organizar el alojamiento por su cuenta y solicitar el reembolso de los gastos.