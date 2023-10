Equipaje de mano: ¿cómo reclamar si la aerolínea me lo cobra?

Con la llegada del otoño continúan los viajes y, con ello, se mantienen algunas dudas sobre el equipaje de mano.

Las aerolíneas no pueden imponer un suplemento al equipaje de mano, siempre que tenga un peso y dimensiones razonables y respete las exigencias de seguridad, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En este escenario, el Parlamento Europeo pide fijar unas reglas comunes a todas las aerolíneas para establecer un límite en el precio y las dimensiones del equipaje de mano, con el fin de evitar "incomodidades" a los viajeros entre los diferentes criterios de las compañías.

Además, las organizaciones de consumidores ponen el foco en las diferentes tarifas que ofrecen algunas aerolíneas, donde muchos viajeros se ven obligados a pagar un billete más caro para poder llevar su equipaje de mano.

Entonces, ¿cómo reclamar en caso de haber tenido que pagar más para poder embarcar? ¿Qué dice la ley española y la europea?

Esta misma legislación, en su artículo 89, especifica que también se considerarán abusivos los "incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso, expresados con la debida claridad o separación".

También se encuentra la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias . En su artículo 82 dice que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato". Según esta norma, serán cláusulas abusivas aquellas que " limiten los derechos del consumidor y usuario " y " determinen la falta de reciprocidad del contrato ".

En España, la Ley de Navegación Aérea (que data de 1960) establece en el artículo 97 que el transportista "estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos". También dice que "el exceso de peso será objeto de estipulación especial", pero luego matiza que no se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo.

También piden que se cumpla la sentencia del TJUE que en 2014 dictaminó que el equipaje de mano debe considerarse como "un elemento indispensable del transporte de los pasajeros" y que "su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio las compañías ", siempre que "responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables". Además, piden que revise el actual Reglamento sobre servicios aéreos .

Este miércoles, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que insta a la Comisión Europea a que fije leyes claras sobre los límites en las dimensiones del equipaje de mano y unificar precios . Aunque no es un texto vinculante, es un paso más de cara a los derechos de los viajeros.

" Hasta que no se haya regulado un límite, las aerolíneas no pueden poner ninguno ", matiza, "y todo lo que quepa en el compartimento superior debe meterse sin limitación y ni tan siquiera número de bultos".

Como recuerda el portavoz de Facua, ya existe el derecho de los viajeros a que las aerolíneas no añadan sobrecostes por este tipo de equipaje, y lo que está pendiente de regularse ahora es un tope común de dimensiones para aplicarlo de forma general y unificar un criterio.

Además, por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también denunció en agosto a ocho aerolíneas españolas por no aceptar pago con dinero en metálico a bordo .

Como indica el portavoz de la organización, hay aerolíneas que venden varias tarifas de billete, con unas que incluyen equipaje de mano y otras que no, algo que va contra la normativa y el derecho de los consumidores. De este modo, algunos usuarios se ven obligados a pagar más por la tarifa que sí lo incluye, a pesar de ser un derecho ya amparado por la normativa sin necesidad de asumir un sobrecoste.

Pese a todo, el portavoz de Facua señala que "no se está cumpliendo por parte de muchas aerolíneas". De hecho, la organización indica que ha denunciado a Ryanair, Vueling y Wizzair entre 2018 y 2021 . Ya en 2022, el Gobierno Balear abrió expediente a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, "pero este año, ha decidido archivar todos estos expedientes sancionadores para que sea el ministerio el que multe", señala la organización.

¿Cómo puedo reclamar?

Como indica el portavoz de Facua, algunas compañías "no te van a dejar subir al avión si no pagas", de modo que se puede reclamar a posteriori la devolución del sobrecoste directamente a la aerolínea, después de haber abonado el billete en una modalidad que sí permite el equipaje de mano frente a la que no.

"Como está pagando de más, puede reclamar la diferencia a la compañía y si se niega, presentar una denuncia ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma o incluso ir a los tribunales, ya que es una demanda judicial donde no es obligatorio abogado ni procurador" y no tiene coste para el usuario, señala.

Para ello, tiene que presentar el justificante de pago y un pantallazo donde aparezca que la compañía obligaba a pagar una tarifa más cara para poder llevar equipaje de mano. "La cuestión es reclamar y denunciar", remarca el portavoz de la organización.

Cabe recordar que los usuarios también pueden acudir a la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para consultar el reglamento vigente y saber cuáles son sus derechos en el caso de retrasos y cancelaciones de vuelos, cambios de clase y denegación del embarque.