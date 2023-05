Viajar desde Mallorca con una ensaimada: algunas aerolíneas obligan a facturarla

Algunas aerolíneas consideran que las ensaimadas son un bulto extra a la hora de subir al avión. Por ello, exigen a los usuarios pagar una cantidad adicional como si fueran una maleta más, lo que ha generado polémica.

La ensaimada mallorquina es el souvenir gastronómico por excelencia de la isla que algunos pasajeros, como los de Ryanair, se ven obligado a facturar. La alternativa es comprarlas dentro del recinto del aeropuerto, después haber pasado el control de seguridad, algo que muchos no entienden. "Yo creo que está muy mal porque lo normal es que te lleves algún recuerdo del lugar", explica a TVE un pasajero.

Aena deja que sean las propias compañías quienes decidan si son o no equipaje de mano. La mayoría no pone problemas por llevar una cantidad razonable y algunas incluso lo especifican en su web. "Air Europa no nos ha puesto ninguna pega y creo que si hubiéramos traigo tres ensaimadas, no nos habrían dicho nada", cuenta una pasajera a TVE. "Yo les he preguntado y me han dicho que no hay problemas, que se pueden subir a bordo y poner debajo del asiento delantero", dice otra mujer.