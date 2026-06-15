La UCO detecta 145.000 euros de origen desconocido al comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que un agente del cuerpo imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, tuvo 145.049 euros de ingresos en efectivo "de origen desconocido" entre 2017 y 2023, un período en el redujo drásticamente los pagos con su tarjeta bancaria.

Según un informe que han aportado los agentes al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se habría valido de este agente para infiltrarse en los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente, Villalba habría facilitado líneas de comunicación seguras para los miembros de la presunta trama y adoptando medidas de seguridad, por las que cobraría una contraprestación económica.

La Guardia Civil considera que Rubén Villalba, investigado por presuntos delitos de cohecho y organización criminal, tuvo una "fuente de efectivo de origen desconocido, más allá del observado en sus ingresos en cuenta" puesto que entre 2017 y 2023 ingresó en efectivo 145.049 euros, redujo las retiradas en cajero y pasó a disminuir los gastos con la tarjeta bancaria del núcleo familiar.

Captura de pantalla del informe de la UCO sobre el comandante Rubén Villalba

Según la Guardia Civil, no se tiene constancia de que Villalba declarase ante Hacienda estos ingresos en efectivo y destaca una operación: 14.000 euros pagados por un ascensor, para los que previamente se introdujo dicha cantidad en una cuenta, en tres ingresos en efectivo o cómo se triplicaron las amortizaciones de la hipoteca en 2022 respecto a 2021 y se mantuvo la amortización en 2023. La Guardia Civil también destaca que este guardia civil compró en noviembre de 2022 un reloj Rolex por 10.050 euros.