Saiz ve un "espaldarazo" a las políticas migratorias en el mensaje del papa: "Choca con la siniestra prioridad nacional"
- La ministra cree que el pacto PP-Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León "atenta con la prioridad moral"
- Sigue el minuto a minuto de los actos del papa León XIV en Canarias
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que la visita del papa a las Islas Canarias, con un mensaje que "pone en el centro el humanismo", supone un "espaldarazo" a las políticas migratorias puestas en marcha por el Ejecutivo y "choca con la siniestra prioridad nacional que pivota en los acuerdos del PP y Vox".
"Sin lugar a dudas el mensaje del papa pone en el centro el humanismo, la dignidad humana, que no puede haber leyes para unos y para otros", ha asegurado Saiz en La Hora de La 1.
La medida de la "prioridad nacional" —pactada entre el PP y Vox para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León que obliga a quienes soliciten prestaciones a acreditar una vinculación con el territorio— atenta, según la portavoz del Ejecutivo, con "la prioridad moral que el papa pone en el centro".
Saiz ve una "incoherencia total" en la medida pactada por parte del PP y de Vox porque cuando se habla de que "todo cristiano es un peregrino no se puede entender que un creyente esté en contra de una persona migrante".
El proceso de regularización marcha "con total normalidad"
En relación con los acuerdos alcanzados por el PP y Vox para gobernar después de los últimos comicios autonómicos, la ministra ha dicho que le preocupa "muchísimo" ver las "exigencias" que Vox ha puesto al PP sobre la restricción de fondos a las entidades que hacen este trabajo, que supone "cero apoyo a cualquier tipo de política".
La "insolidaridad" de las comunidades autónomas para acoger a los menores no acompañados ya fue visible según Saiz cuando hubo que aprobar la reforma de la Ley de Extranjería para que los migrantes que han llegado a las Islas Canarias puedan ser acogidos en el resto del territorio.
Preguntada por cómo discurre el proceso extraordinario de regularización que finalizará este 30 de junio ha dicho que con "total normalidad" y ha expresado su agradecimiento, "no solo a la administración, también a miles de funcionarios públicos, a todas entidades colaboradoras en materia de extranjería".