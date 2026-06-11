Saiz ve un "espaldarazo" a las políticas migratorias en el mensaje del papa: "Choca con la siniestra prioridad nacional"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que la visita del papa a las Islas Canarias, con un mensaje que "pone en el centro el humanismo", supone un "espaldarazo" a las políticas migratorias puestas en marcha por el Ejecutivo y "choca con la siniestra prioridad nacional que pivota en los acuerdos del PP y Vox".

"Sin lugar a dudas el mensaje del papa pone en el centro el humanismo, la dignidad humana, que no puede haber leyes para unos y para otros", ha asegurado Saiz en La Hora de La 1.

La medida de la "prioridad nacional" —pactada entre el PP y Vox para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León que obliga a quienes soliciten prestaciones a acreditar una vinculación con el territorio— atenta, según la portavoz del Ejecutivo, con "la prioridad moral que el papa pone en el centro".

Saiz ve una "incoherencia total" en la medida pactada por parte del PP y de Vox porque cuando se habla de que "todo cristiano es un peregrino no se puede entender que un creyente esté en contra de una persona migrante".